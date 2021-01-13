被指有效率僅逾五成　科興疫苗巴西報告屢推遲　曾誤傳接種者死亡

巴西布坦坦研究所發表的臨床測試數據，指中國科興生物研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗的「整體有效率」只有50.4%。當地衞生監督局稱會在17日舉行會議，商討是否向科興疫苗批出緊急使用許可。 科興於巴西進行的三期臨床試驗，初步數據原定於去年12月初面世，其後推遲到去年12月22日，後來又推遲15日至今年1月7日始公布。

《華爾街日報》當時報道，延後公布結果的要求是由科興主動向當地的布坦坦研究所提出，原因是指希望等待在其他地方測試的結果，綜合分析後才公布。巴西當局曾在7日表示，科興疫苗的「臨床有效率」（clinical efficacy）為78%，惟最新數據則只有50.4%。

根據資料，科興在巴西共招募13,060名參加者進行第三期臨床試驗，試驗在去年7月21日開始。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）曾批評科興疫苗有效率「似乎很低」，但衞生官員則唱反調，指疫苗有效率介乎50%至90%。

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自願測試人士死亡 後揭屬自殺

科興疫苗於巴西進行測試期間，曾有自願測試人士死亡事件，巴西當局曾指因有嚴重不良反應，一度叫停測試。其後指於評估數據後，宣布恢復有關測試，相信該名死者為自殺。

科興亦在印尼進行第三期臨床試驗，圖為去年12月6日疫苗由北京準備空運到印尼。（美聯社）

除了巴西外，科興亦在印尼進行第三期臨床試驗，涉及的人數為1,620人。科興去年12月8日透露，該地的試驗中97%的參加者接種疫苗後會產生抗體，即血清抗體陽轉率達97%，但有抗體並不等於疫苗有效可以防範感染新冠肺炎。

土耳其的第三期臨床試驗則在去年9月14日開始，預料可以招募到13,000名參加者，但現時約有7,000多人參加。土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在當地時間上周四（24日），率先公布當中的1322名參加者數據，共29人確診，當中3人曾接種科興疫苗，另26人則注射安慰劑，即疫苗的有效率為91.25%。

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衞生署：正索取疫苗臨床測試數據作評估

香港政府採購的3款疫苗當中其中一款就是科興疫苗。港府早前（8日）表示，在港開始注射前，藥廠須提供第三期臨床研究數據、生產過程等資料作申請，而衞生署已與科興接洽，希望盡快取得疫苗CoronaVac在巴西進行臨床測試數據作評估。