新冠肺炎｜何栢良籲為新填地街大型強檢︰我怕唔控制會V型反彈

本港新冠肺炎第四波疫情持續，其中佐敦新填地街出現爆疫，近兩周累計11人確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，新填地街大廈的環境擠迫，渠管殘舊，並無Ｕ型隔氣的設計，認為並非社交距離措施可解決。他建議，政府在處理上可更進取，為該區作大型強制檢測，「再拖落去對疫情不利，而家疫情就反反覆覆啦，我怕唔控制會V型反彈。」

衞生防護中心昨晚（13日）更新大廈名單，早前被要求強制檢測的佐敦新填地街26號，新增7名患者，當中3人感染源頭不明；該大廈僅得7個單位，近兩周累計11人確診。何栢良認為，現時疫情爆發與地盤三大群組有關，如中九龍隧道、日出康城、將藍隧道群組。

何栢良認為，政府當局在處理新填地街爆疫上應更進取，為該區作大型強制檢測。（資料圖片／黃寶燇瑩攝）

地盤內環境適合病毒傳播 工人居住環境差或會傳家人



何解釋，地盤內的環境適合病毒傳播，而工人的居住環境較差，甚至在劏房生活，回家後或會傳播給家人。因此他提到昨日新填地街的爆發，並非單純一幢大廈的問題，指該區的環境擠迫，渠管殘舊，並無Ｕ型隔氣的設計。「呢個問題，唔係香港社交距離措施就解決得到。」

應出動後備人員為新填地街情況作部署

何認為，政府當局在處理新填地街爆疫上應更進取，出動後備人員以作部署，並為該區作大型強制檢測，而非僅為某幾幢樓宇作檢測。他建議，政府可善用新啟用的啟德追蹤中心，指派部分紀律部隊人員部分負責聯絡緊密接觸者，部分則到現場「掃樓」做流行病學追蹤。他憂慮若錯失時機，疫情將會反彈，指「再拖落去對疫情不利，而家疫情就叫反反覆覆啦，我怕唔控制會V型反彈。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼