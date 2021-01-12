自從WhatsApp更改私隱政策、強迫用戶同意與Facebook共享資訊後，全球網民紛紛抵制WhatsApp，更開始蜂擁跳槽轉會到Signal。雖然今日（ 1 月 12 日）WhatsApp 於 Facebook 專頁中回應有關新私隱條例的謠言，不過仍未能釐清大眾對新私隱政策的憂慮。下文會盤點WhatsApp、Facebook得罪用家8件事。

WhatsApp貴為現時全球最多人用的通訊軟件之一，每日活躍用戶超過20億。不過自WhatsApp被Facebook收購後，越來越多人對WhatsApp的私隱安全存疑。一直以來不少人批評Facebook會在未經授權下採集WhatsApp用戶的數據，亦不時爆出用戶資料洩漏的問題，就連WhatsApp 創辦人之一 Brian Acton更曾呼籲民眾不要再用 Facebook，因為他認為 Facebook 的廣告太多，而且有濫用用戶數據和控制輿論之嫌。

WhatsApp 創辦人之一 Brian Acton在被Facebook收購後，曾呼籲民眾不要再用 Facebook。（網上圖片）

近日有外國科技網站Gadget360指出，有超過1500個WhatsApp私人群組被發現能在Google上搜尋到。WhatsApp群組本屬於非公開功能，需要獲邀請連結才能加入。現時竟然在Google上輕易搜尋出群組連結，且當中更能看到用戶名稱，令人擔憂。除了群組連結，網站亦發現有超過5000個WhatsApp用戶資料能在Google搜尋出來，只要搜尋「site:api.whatsapp.com+91」，就能將用家電話號碼、頭像照片、Status等資料一覽無遺。

在Google上可輕易搜尋到用戶資料及私人群組連結（rajaharia@Twitter截圖）

雖然WhatsApp表示已馬上修復問題，但明顯顯示出WhatsApp的安全隱憂很有問題，難怪現時全球都掀起罷用WhatsApp的浪潮。下面細數8件Facebook和WhatsApp曾得罪用戶的事情，看完後你會原諒Facebook繼續用WhatsApp嗎？

👇👇【點圖放大睇】WhatsApp同Facebook做過啲乜得罪用家？👇👇

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同場加映：WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節

今日（1月7日）起相信有不少朋友與記者一樣，收到WhatsApp的新通知！不過今次不是有新功能，而是更新了私隱條款。今次的私隱條款列明WhatsApp將會與Facebook共享用戶資訊，如果不同意更新，就不能夠繼續使用WhatsApp，認真夠狠！

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想知WhatsApp用家要留意啲乜？請觀看完整文章：WhatsApp新條款迫用戶出賣資料給Facebook 一文看清8大魔鬼細節

同場加映：MeWe懶人包｜不似Facebook多廣告、有審查 MeWe十個功能特點比較

Facebook一向都是全球最大型的社交平台之一，不過一直因為審查言論和無故封鎖帳號而為人詬病，有人因此棄用Facebook轉用MeWe。近日香港亦越來越多人開始使用MeWe，究竟MeWe可否取替Facebook？兩者又有甚麼分別？下面將會逐一解釋。

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想知MeWe到底係乜？有乜群組好入？請觀看完整文章：MeWe懶人包｜不似Facebook多廣告、有審查 MeWe十個功能特點比較