BNO｜鍾國斌憂反制不利經濟︰回流港人是維持香港繁榮中流砥柱

英國政府本月31日開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案，北京早前表明會反制。不過，特首林鄭月娥早前曾表示，行會和特區政府並無討論相關問題。 自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌今日在商台節目表示，不少港人在回歸前因擔心未來而移民，但他們取得護照後回港繼續經商或工作，稱該批港人為「香港繁榮穩定的中流砥柱」，相信若然推出反制措施，將對本港的政治及經濟有很大影響。

鍾國斌相信，本港有過百萬計的市民有多重國籍，質疑「定心丸效用係咪失效呢？」（資料圖片／高仲明攝）

估計本港有過百萬計的市民擁多重國籍

談到近日國籍問題對商界的影響，鍾國斌表示「反應梗係大啦！」他回顧90年代，指不少港人在回歸前因擔心未來而移民，但當時政府大派定心丸，容許取得外國護照回港營商，以致他們回港繼續經商或工作。他稱該批港人為「維持香港繁榮穩定的中流砥柱」，相信若然推出反制措施，將對本港的政治及經濟有很大影響。

鍾亦指，該批中流砥柱不少在社會上屬具有影響力的人士，屆時或會變成「太空人工作模式」，即家庭留在外國，自己則選擇留港。他相信，本港有過百萬計的市民擁多重國籍，質疑「定心丸效用係咪失效呢？」

「有兩本Passport好多都係愛國愛港人士」

鍾亦指，倘若措施並非針對英國，而是所有國籍，則為一竹篙打一船人。「可能佢今次叫葉太出嚟噏幾句試水溫睇下反應。」他提到取消國籍或涉及投票權，而商界以藍營為主，認為「取消咗可能冇著數喎，老實講有兩本Passport好多都係愛國愛港人士。」

主持人問到是否代表一國兩制不存在，鍾則認為一兩個議題不能代表一國兩制失效，認為23年來本港一直相安無事，採用資本主義制度，治用英美普通法系。他重申，並非有沒有生意的問題，指當年基本法落實時，經深思後容許港人擁雙重國籍。「當時考慮要穩定香港，而家應該要延續，因為做生意嚟講社會穩定安心最重要一環。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼