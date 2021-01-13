BNO｜葉劉倡禁雙重國籍：幫有意移民者想清楚　劉慧卿批與民為敵

英國政府本月31日開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案，新民黨立法會議員、行政會議成員葉劉淑儀日前指，是時候處理港人雙重國籍問題，建議當局可提出一個確實「截止日期」（cut-off date），該日子以後獲取外國籍的港人，會被視為出於自己意願，根據《中國國籍法》第9條放棄中國籍。 不過，特首林鄭月娥昨指行會和特區政府並無討論相關問題，葉劉淑儀今早（13日）在電台節目表示，有關建議是個人意見，沒與港府或內地官員討論，但認為其建議讓有意移居外國的港人想清楚後果。 民主黨國際事務委員會主席劉慧卿指，移民是港人現時熱議的題目，稱不少人對《港區國安法》感憂慮，故很多人歡迎英國做法。劉慧卿稱，不明白葉劉淑儀為何要「獻計」，形容是與不少港人為敵。

葉劉指，有這個想法是要回應英方容許持BNO資格港人申請居英權的問題，強調建議冀讓有意移居外國的港人想清楚後果。（資料圖片/余俊亮攝）

葉劉：中央或需再次釋法

全國人大常委會在1996年曾就《中國國籍法》作解釋，規定只有主動憑有效證件向當局申報已變更國籍的港人，才會喪失中國公民資格。葉劉淑儀指，中央一直對港人持雙重國籍「隻眼開隻眼閉」，這次若要採取有關建議需再次釋法，並可說明只針對BNO或連同其他國籍。她又指，有關做法是想有意離開的人想清楚後果，強調他們仍有入境權，可自由在香港工作及生活，住滿7年後，再重新獲得居港權。

香港醫學會會長蔡堅早前接受訪問提及，聽聞不少醫生正考慮移民。被問到香港是否出現移民潮，葉劉指「我唔係蔡堅」，認為不少身邊人因不滿香港的防疫表明而選擇回內地，亦有人打算送子女到台灣讀書。

劉慧卿指，不明白葉劉淑儀為何要「獻計」，形容是與不少港人為敵。（資料圖片/黃舒慧攝）

劉慧卿：不少港人歡迎英國政府做法

劉慧卿在同一節目指，相信葉劉淑儀「好嬲英國」，但不明白對方為何連中央未有具體方案時「獻計」，形容做法與港人為敵。她強調，當年英國移交主權後只為港人安排旅遊證件時，已認為應為港人提供居英權。劉慧卿稱，不少人原對英國沒有太大期望，但得悉英國政府上年提出BNO「5+1」留英方案後都表示歡迎。她又指，很多人對《港區國安法》感憂慮，相信他們是基於惶恐，認為政府沒有保護他們。