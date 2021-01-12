BNO、居港權二選一？林鄭稱無具體方案：若被制裁無理由咩都唔做

英國政府本月31日開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案，新民黨立法會議員、行政會議成員葉劉淑儀日前建議，當局可提出一個確實「截止日期」（cut-off date），該日子以後獲取外國籍的港人，會被視為出於自己意願，根據《中國國籍法》第9條放棄中國籍，屆時港人只能在外國國籍及居港權「二選一」。 特首林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前回應指，行會未曾討論BNO問題，特區目前未有具體措施應對，但相信若面對外國不合理制裁，無理由「咩都唔做」，特區會配合中央政府的反制措施。

林鄭：不知有何具體方案正討論

林鄭月娥，國籍問題屬敏感，回歸前的討論亦令很多市民關心，中國與英國曾對BNO有共識。她認為如有人單方面偏離共識，另一方要採取行動是理所當然，但目前為止，她不知有何具體方案正在討論，特區政府亦沒有提出如何處理有關問題。

林鄭指，有關說法是由一名行會成員提出，但行會並無討論有關問題。不過，她指當國家及特區受外國不合理制裁，「無理由咩都唔做」，特區政府會配合中央政府採取需要的反制措施。

葉劉淑儀日前撰文，指基於歷史原因，北京一直對港人持雙重國籍「隻眼開隻眼閉」，但她認為隨著英國推出BNO「5+1」方案，是時候處理雙重國籍問題，要求欲離開的港人在外國國籍及居港權中「二選一」。