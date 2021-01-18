煤氣公司伙理大及浸大生　製作動畫短片教材　供學生在家免費學習

疫情持續近一年，網上教學成為新趨勢。煤氣公司與理大及浸大學生團隊合作，以疫情及煤氣安全資訊為主題，製作四條動畫短片，供小學及幼稚園生在家免費學習，同時促進親子交流。

氣公司與理大及浸大學生團隊合作，以疫情及煤氣安全資訊為主題，製作四條動畫短片。（煤氣公司提供）

理大設計學院及浸大傳理學院學生去年九月獲煤氣公司邀請，分別製作四條有關疫情及煤氣安全資訊的動畫短片，為10歲以下的學童提供在家網上學習的材料。目前已陸續上截至官方網頁及youtube平台。

動畫短片受眾對象10歲以下 介紹處理煤氣洩漏方法

其中一條動畫短片《煤氣安全小先鋒》講述主角明仔，懷疑鄰居家中煤氣洩漏事故，在保障人身安全下，如何恰當處理，例如可敲門通知鄰居，切勿按門鐘、使用電子產品等。短片長約兩分半鐘，由於目標受眾年幼，負責的浸大同學團隊表示，設計及製作時，較注意訊息的表達方法，確保不會引起誤導。

浸大修讀動態圖像設計的三年級生朱蔚欣舉例，原先構思由明仔及精靈「小仙子」解決煤氣洩漏問題，但擔心小朋友會誤解，改為安排明仔向保安員求助。

學生團隊疫情下花約兩個月時間製作

另一條短片《拼圖》講述疫情下的師生關係，在網課環境下，教師鼓勵同學繪圖，在屏幕前拼湊一幅畫，藉此向醫護人員致謝。負責的理大團隊表示，希望影片為大眾帶來正面訊息，師生在網課中可以打破隔「幕」，輕鬆互動。

理大數碼媒體文學士二年級生蔡愷晴表示，團隊花約兩個月時間製作動畫，當中花了不少心思，例如短片中20位同學的居住環境背景設計有所不同，包括身處獨立房、雙層碌架床等，務求反映實況。



未來或接觸其他院校合作

煤氣公司助理總經理-企業事務李瑞冰表示，期望短片以輕鬆手法，帶出關愛、環保訊息及生活常識，提供在家學習的資源，並藉此促進親子交流。李指，公司特意邀請大學生設計動畫，讓他們能藉此應用學習技能，由於今次製作經驗良好，未來有意接觸其他院校合作。