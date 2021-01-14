招聘空缺減　科大四年生：求職沒想像中難　不考慮北上冀留港發展

新冠肺炎疫情反覆，應屆畢業生求職難上加難。不過，將於今年畢業的風險管理及商業智能學四年級學生何倩欣（Bon）早於去年9月起，已開始留意不同工作，至今投遞了約三十多封求職信，已獲得數間跨國公司的錄取通知，認為求職情況「沒想像中困難」。 她又指，暫沒計劃參加大灣區青年就業計劃，「偏向想留港發展」，直言同輩間亦甚少討論。

新冠肺炎疫情反覆重創各行各業。科大就業中心昨(13日)公布數據顯示，去年第四季收到的招聘空缺，按年跌近四分一，中心解釋，減少職位主要集中於受疫情影響行業，包括零售、飲食及旅遊業等。不過，部分行業如科技、工程、網上行銷、大數據和金融科技等，人手需求「疫市」上升。科大去年招聘空缺跌四分一 就業中心：集中於零售、旅業等為裝備好自己，何倩欣在學期間，已曾到不同機構實習，包括在跨國公司數據部門任職，亦曾以一年空檔年（gap year），在金融管理局實指創科實習。由於今年即將畢業，她自去年9月起便開始物色工作，坦言策略是「多send CV」，至今已投遞了約三十多封求職信，目前收到幾間公司的取錄通知，薪金、工作亦是她所心儀。

風險管理及商業智能學四年級學生何倩欣（右一）指，暫不考慮北上就業：「想留港發展」。

搵工情況「沒想像中壞」

疫情重創經濟，她坦言：「本身未開始搵工前都驚」，亦從師姐、師兄中聽聞，大公司職位所有所減少，但在過幾個月中，何認為情況「沒想像中壞」，部分大公司、銀行的MT職位或減少，但整體仍有一定機會。



未曾考慮在內地或海外發展

政府早前推出大灣區青年就業計劃，提供2000個名額，當中約700個專為創科職位，僱員月薪最少1.8萬元。何倩欣則指，朋友、家人皆在港，加上有疫情關係，暫時沒考慮參加，「偏向想在港發展」，又指同輩間未有討論過相關計劃。至於會否放眼外國，甚至移民，她指會先在香港工作幾年儲經驗。生物科技及商學四年級學生黎浚軒亦指，畢業後暫時傾向留港發展，但未來亦會視乎情況，或考慮到內地、外地發展。

科大就業中心助理主管林鄔潤儀指，雖然經濟受到疫情影響，但部分行業如科技、金融、工程、網上行銷、大數據和金融科技等，人手需求仍然「疫市」上升。另外，她說大部分企業有持續聘請人，惟因疫情放慢步伐，以致有滯後情況出現。