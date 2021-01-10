大灣區青年就業　羅致光：大灣區工作生活是不可多得經驗人生歷練

施政報告早前提出，將資助2,000名香港青年北上就業，月薪最低可達1.8萬元，計劃在上周五（8日）開展。勞工及福利局局長羅致光今日撰寫網誌，指香港青年可以把目光放得更遠，從粵港澳大灣區的發展中尋找新機遇。他並指，大灣區內地城市的工作和生活經驗是不可多得的經驗和人生歷練。

勞工及福利局局長羅致光指出，大灣區工作生活是不可多得經驗及人生歷練。（資料圖片）

羅致光表示，《施政報告》提出的「大灣區青年就業計劃」於前日推出，計劃下獲聘的畢業生將會獲不低於18000港元的月薪。參加企業須在香港按照香港法例聘請合資格畢業生，並派駐他們在大灣區內地城市工作及接受在職培訓，企業聘請每名畢業生，每月可獲發一萬港元津貼，為期最長18個月，名額共2千個，當中約700個專為創科職位而設。

羅致光表示，香港青年人精通兩文三語，同時擁有創新精神及國際視野，只要勇於把握機會，可以在大灣區找到更廣闊的事業發展空間。他強調，在大灣區內地城市的工作和生活經驗，亦會對國家的人和事有更深切認識，幫助開闊眼界和建立人脈關係，履歷表上亦增添一項寶貴資歷。無論日後選擇回港發展，還是繼續在大灣區工作或創業，甚至到海外發展事業，都是不可多得的經驗和人生歷練。

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