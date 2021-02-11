年末大掃除不及每天小清潔　4款日本MUJI產品養出隨手打掃習慣

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-11 12:16

年關將至，大家開始準備過年大掃除了嗎？過年時每天都很忙碌，想一口氣將家裏整理好，實在很辛苦……。如果你每年都有這樣的煩惱，建議從現在開始養成「隨手打掃」的習慣！每天打掃一些地方，家中就不會堆積陳年污垢，大掃除也就變得非常輕鬆！這次要為大家介紹無印良品的人氣掃除用具，以及如何利用它們養成平日隨手打掃的習慣喔！

4款MUJI人氣掃除用具（點擊了解）：

+ 21 + 21 + 21

1. 縫隙清潔系列

無印良品的「縫隙清潔系列（隙間掃除シリーズ）」，每款商品都只要$6-7。細小的刷頭，能夠深入狹小縫隙進行仔細的清潔！此系列推出溝槽刷・迷你刷・海綿・刮刀4種款式，你可以根據想清潔的場所來選擇適合的商品。

「縫隙清潔系列・溝槽刷」能夠輕鬆轉動方向、深入縫隙，連水龍頭後方縫隙的汙垢都能輕鬆去除。如果放任水垢長年堆積，等到它變得堅硬厚實，打掃起來就很費力。平常只要順手刷一刷，就能在水垢堆積前將它輕鬆去除。此外，連接廚房流理台與煮食爐之間的縫隙，也很容易堆積髒污，平時最好也要固定清掃。

清掃窗框既麻煩又容易弄髒手，不過只要將「縫隙清潔系列・刮刀」包上濕紙巾，再沿着溝槽輕輕一擦，窗框馬上變得清潔溜溜！刮刀的寬度跟窗框差不多，每個角落都能充分清潔。平常養成隨手清潔的習慣，只要注意到窗框髒了，就馬上處理！如此一來，就不會產生陳年汙垢，打掃變得輕鬆，也不需要刻意進行大掃除喔！

2. 地毯清潔滾輪

無印良品的「地毯清潔滾輪（カーペットクリーナー）」，設計簡約時尚，就算隨意擺在房裏，看起來也很清爽。將滾輪放在客廳或寢室的角落，只要看到髒汙出現，就能順手清掃，是很適合「每日小掃除」的用品喔！

這款清潔滾輪的收納盒採平滑式的開口設計，拿取、收放都非常方便！握住手把並橫向滑動，就能豪不費力地取出滾輪。就算是小孩也能輕鬆使用，可以讓家裏的小朋友一起幫忙打掃喔！簡約和實用的保護盒加上滾輪，只要$30，價格親民這點也非常吸引人。

相關文章：子女Zoom上堂學習用品四圍放？ 13款MUJI收納工具助放好書包課本

+ 34 + 34 + 34

3. 木製桌上型掃帚

「木製桌上型掃帚（木製卓上ほうき）」採用山毛櫸製的握柄和馬毛製的刷毛，風格天然又可愛，可以用來清潔架子或電視機周圍等場所。簡約的設計，能夠輕鬆融入房間的裝潢風格，放在房裏也不顯突兀。將掃帚放在容易堆積灰塵的場所，一有空檔就隨手清潔，如此一來，就能輕鬆維持乾淨清爽的空間。

踢腳板上方或紙門的木框都很容易堆積灰塵，有了這把掃帚，就能輕鬆將灰塵掃乾淨。刷毛的質地柔軟，不用怕傷到壁紙或紙門。此外，刷子的寬度也很足夠，輕輕一刷，就能清除大面積的灰塵。將掃帚擺在容易取得的地方，就不用怕房間積灰塵了！

4. 縫隙清潔刷

「縫隙清潔刷（タイル目地ブラシ）」的刷毛以尼龍材質製成，適合用在廚房、廁所等充滿水氣的場所。刷毛表面裁切成山形，而刷子的功能正如其名，適合用來清掃各種縫隙，也能用來刷洗磁磚！

洗衣機也很容易積灰塵，更有許多難以清潔的狹窄溝槽。這個清潔刷的大小剛剛好，能夠深入溝槽，將深處的污垢刷洗乾淨。這些地方如果堆積了陳年汙垢，打掃起來會非常辛苦，如果能養成隨時打掃的習慣，以後就會非常輕鬆喔！

對抗過年大掃除，就從平日清潔做起

這次分享了無印良品的掃除用具與打掃秘訣，大家覺得如何呢？像這樣每天多花2-3分鐘小小打掃一下，就能避免汙垢堆積，讓過年大掃除省下不少功夫。無印良品的掃除用具看起來簡約又時尚，放在隨手可得的地方，也不會破壞房間的美感，非常吸引人呢！想要養成每日打掃的習慣，請務必參考看看無印良品的掃除用品喔！

相關文章：塵蟎機紫外線只殺菌不能除蟎？ 已有吸塵機選購前應再考慮3件事

+ 16 + 16 + 16

相關文章：【家居清潔】肥皂變軟就不要再用！小心10大最易發霉藏菌黑點

+ 15 + 15 + 15

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】