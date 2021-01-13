淘大商場愛國人士遇擊　4男認罪囚19至20月　官指嚴重破壞安寧

淘大商場前年9月有大批愛國人士聚集，四名男子襲擊在場人士，並令其中一名女子掉了3顆牙。3男承認傷人及非法集結等多罪，法官練錦鴻今日（13日）判刑時指被告的行為嚴重破壞社會安寧須阻嚇，囚4人19至20個月。練官又對他在庭上看片時指，有身穿黃背心的記者「企喺度都構成暴動嘅一部份」的說法作澄清，重申他認同傳媒在社會上可起的平衡作用，但認為記者當時的確阻擋其中兩事主的去路，雖然他相信專業的新聞工作者不會故意犯法，但畫面有「令人誤會之處」。

四名被告：石朗天(28歲，地盤工)、劉耀聰(31歲)、陳啟賢(35歲)及陳瑞泉(35歲，廚師)。首被告承認1項傷人及2項非法集結罪，其餘3名被告各承認1項非法集結罪。

女事主失去3顆牙

案情指，持不同意見的市民於案發日，在涉案商場內聚集，而女事主X被罵「大陸人」。首被告和他人襲擊X，令她失去3顆牙齒。此外，另外一對男女事主Z和Y，亦遭包圍。第四被告向Z和Y大喊：「驚拉就走，我無帶口罩，我見得人拜得神，影我吖。」兩人亦遭其他被告和示威者包圍和襲擊。

事發時被告受協助及慫恿

練官在判刑時指，4名被告由於認為事主「非我族類」，或涉偷拍示威者，事發時受到協助及慫恿下，向事主施以恐嚇及暴力，而案中最令人震驚的是多人冷眼旁觀，更有人拍照留念。

須阻嚇以杜漸防微

練官亦指當時所涉人數眾多，其中兩名事主受到相當嚴重的傷害，而且眾被告嚴重破壞社會安寧，在維護公眾利益的前提下，法庭判刑要收阻嚇之效，以杜漸防微。

上次聆訊期間，練官在庭上觀看影片時，指多名穿黃背心的人士應是傳媒，但認為他們阻擋事主離開，指他們「企喺度都構成暴動嘅一部份」。有關說法引起記協發聲明表示，對法官的言論感到奇怪及不安，記者因工作需要穿上反光背心，衣著顏色不代表其立場，在示威現場只為採訪，絕非參與任何違法活動。

新聞自由在文明社會不可或缺

練官判刑時亦解釋，接納新聞自由為文明社會不可缺失的一部份，令大眾可知道真相，亦令人不能濫權，令弱勢得到支援，也令法庭可了解事發經過。練官指，記者不顧自身安全，身處險地拍攝真相，能夠起平衡社會的作用，而庭上部份證據亦是來自傳媒片段。

記者位置確阻了事主去路

練官續指，他留意到在其中兩名事主被圍增時，至少有4至5名身穿黃背心的人圍成半圓，的確阻擋了事主的去路。雖然他相信專業的新聞工作者不會故意犯法，但畫面有「令人誤會之處」。

案件編號：DCCC153、454/2020

2019年9月14日淘大商場的衝突情況。(詳看下圖)