12港人｜17歲少年返港後首度出庭　1萬保釋金被充公須還押

12港人涉嫌偷渡案，其中兩名未成年男子未被起訴，早前移交香港警方。當中17歲男被告在港仍被控企圖縱火及管有攻擊性武器兩罪，他已完成隔離，今（13日）被押解至九龍城裁判法院提堂，控方表示或會加控他不依期歸押或串謀協助罪犯罪，辯方未有保釋申請，亦不反對法庭充公保釋金。裁判官終押後案件至2月26日，以便控方索取法律意見，亦充公其1萬元保釋金。

精神不錯不時望向公眾席

案發時16歲，現已17歲的被告黃臨福，被控企圖縱火及管有攻擊性武器兩罪，控罪指他前年10月14日企圖用火損壞旺角警署；並在同日在住所內管有用啤酒瓶製成的3個汽油彈。黃臨福出庭應訊時精神不錯，亦不時望向公眾席。據了解，其身體狀況亦不錯。

進入大陸水域後被捕

控方指，黃起初不獲保釋，後來在2019年12月10日獲擔保外出，可惜他在去年4月27日未出席聆訊，法庭因此發出拘捕令，他在去年8月23日因進入大陸水域被當局拘捕，去年年底獲移交香港警方。

控方或加控不依期歸押

控方表示需時索取法律意見，以考慮是否加控黃不依期歸押或串謀協助罪犯。辯方未有保釋申請，亦不反對法庭充公保釋金。裁判官遂批准押後案件，並充公1萬元保釋金。

案件編號：KCCC2544/2019