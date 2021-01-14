消委會｜20款氣體熱水爐13款表現理想　歐之寶、皇冠牌最平之選

今年冬天特別寒冷，沖涼變成日常的一大挑戰。消委會聯同機電工程署實測20款家用氣體熱水爐，包括11款煤氣爐和9款石油氣爐，結果13款獲4.5分：1款煤氣爐樣本未能通過部分安全測試。在獲評4.5分的售價最貴達10,060元，而最平之選分別為，「歐之寶」的AT-10A(GP)石油氣爐，售價為3,500元；煤氣爐則有「皇冠牌」的CW-1201RF，售價為4,380元。

消委會聯同機電工程署實測20款家用氣體熱水爐，#5的皇冠牌CW-1201RF與#19的歐之寶的AT-10A(GP)是性價比之選。（消委會圖片）

▼消委會今次測試的11款煤氣熱水爐▼

+ 5 + 5 + 5

11款煤氣爐和9款石油氣爐，以5分最高，結果13款樣本的總評同獲4.5分。不過，樣本間售價差異很大，如聲稱熱水流量介乎每分鐘12至13升(溫升25°）的煤氣爐樣本中，獲評4.5分的「TCG」型號NJW12RM，售價為9,110元，而「皇冠牌」的CW-1201RF的售價則為4,380元，表現同樣獲評4.5分，但兩者價格相差超過1倍。

皇冠牌的CW-1201RF煤氣熱水爐，售價為4,380元，是平價之選。（網上圖片）

「太平洋Pacific」PGH-1泄壓閥壓力設定與標示不一

測試中有1款煤氣爐未能通過部分安全測試，「太平洋Pacific」PGH-1的爐身標示最大適用水壓為1000千帕斯卡，但當施加至750千帕斯卡的水壓時，泄壓閥便被觸發而打開，未達樣本標示的最大適用水壓。



機電工程署表示，泄壓閥壓力設定不符合爐身標示，是由於泄壓閥調校誤差所致，並不影響操作或產品安全。



「太平洋Pacific」的進口商表示，樣本在水路系統耐壓測試不符合爐身標示規格，是由於生產時泄壓閥調校值出現誤差，屬個別事件，並不涉及安全問題，亦不會影響產品正常操作。

▼消委會今次測試的９款石油氣熱水爐▼

+ 3 + 3 + 3

「氣霸」的HY-13TWS未達聲稱最大熱負荷

而「氣霸」的HY-13TWS煤氣爐樣本，消委會量得的最大熱負荷為25.19千瓦，與聲稱的29千瓦差異達-13.1%，超出中國國家標準建議的容許公差的 ± 1 0 % 範圍。

而20個樣本中，19款設有自動恆温功能，所有樣本無論於調節熱水流量或熱水流量穩定時，自動恆温的表現都甚為理想；餘下1款不設自動恆温功能的「多田牌」YS1002FM(T)煤氣爐樣本，以最高火力及水温設定操作時，量得的最高熱水温升為69°C，高於60°C的標準建議上限。

另外，根據標準建議熱水爐加熱至温升40°C的時間不多於35秒。測試中有1款石油氣爐樣本需時超出標準建議的上限1秒，其他19款樣本的加熱時間介乎11至27秒。