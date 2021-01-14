消委會｜消毒噴劑K-clean表現突出　潔易淨、TOAMIT殺滅不足三成

疫情持續近一年，除了口罩成為日常必須品，市面上亦出現了多款多用途消毒噴劑。消委會今日（14日）公布15款多用途殺菌消毒噴劑的測試結果，發現售價288元的「K-clean」全方位抗菌，在削弱腺病毒感染力的表現突出，與售價179元的「iPOSH」多功能殺菌噴在總評中，並列第一，達4.5分。 不過，售價189元的「潔易淨」抗菌消毒液、售價96元的「TOAMIT」強效家居除菌兩款產品則包尾，僅得2分，在實測中，針對大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌，殺滅率更不足3成。

消委會測試了15款樣本的消除病毒感染力，試驗中以腺病毒進行試驗來評估各殺菌消毒劑樣本對付新出現病原體的預期功效。消委會解釋，若產品可有效對付腺病毒，理論上亦可以有效對付所有包膜病毒，如新型冠狀病毒。

結果發現，「K-clean」在削弱腺病毒感染力的表現突出，試驗病毒在接觸消毒劑樣本後，病毒感染性（viral infectivity）減少逾99.99%，接近完全抑制試驗病毒的活性；而腺病毒接觸「iPOSH」樣本後，其感染性亦有99.95%減幅，以上兩款在總評中，獲得最高分，達4.5分。



而「日本叮叮」、「白因子」、「安速癒」和「JcoNAT」表現亦算不錯，感染性下降了85.21%至96.2%不等。



不過，5款表現相對較遜色，3款樣本未能於短時間內有效對付試驗病毒在存有有機污染物的試驗情況下，「SanitCare Plus+」（# 10）、「 TOAMIT」（#12）和「AQ」（#15）未能於短時間內有效對付試驗病毒。經過1分鐘作用時間後，樣本#10和#12對於腺病毒的感染能力完全沒有影響；而腺病毒在接觸樣本#15後病毒的感染性則只下降了18.72%，對試驗病毒的消毒效果亦未如理想。

「潔易淨」和 「TOAMIT」對付2種試驗細菌 殺滅率不足三成

另外，消委會試驗參考歐洲標準，比較各消毒劑樣本溶液，分別殺滅大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的效能。結果顯示，10款樣本的效果理想，當中8款樣本包括「iPOSH」、「K-clean」、「日本叮叮」、「白因子」「 安速癒」、「HYGINOVA」、「SanitCare Plus+」、「AQ」，對付大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的殺滅率，皆超過99.999%，殺菌表現突出。

不過，消委會發現5款樣本包括「JcoNAT」、「美滴樂 」、「AM Ó FÌA 」、「 潔易淨 」和 「 TOAMIT」殺菌表現稍遜，未能同時有效對付大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌。當中兩款說明以二氧化氯為主要成分的樣本，包括「潔易淨」和 「TOAMIT」的殺菌表現更強差人意，對付2種試驗細菌的殺滅率只有28%以下，兩款產品在總評中，亦是最低分，僅得2分。

（消委會圖片）

消委會：期望瞬間發揮理想消毒效果並不實際

消委會提醒，是次試驗中，各類殺菌消毒劑樣本表現懸殊，消費者在使用任何類型的消毒劑時，期望能瞬間發揮理想消毒效果的想法並不實際，而不當使用消毒劑，如作用時間太短及用量不足，反而有機會增加感染病毒的風險，建議消費者須留意消毒劑是否適合用於皮膚上，其安全性是否獲得肯定。