新冠疫苗｜梁子超：科興疫苗有效率被輕病症拖低　仍可減醫療負擔

新冠肺炎疫情持續，早前公布訂購疫苗詳情，當中包括中國科興生物（Sinovac）研發，不過根據巴西一個研究所的臨床數據，整體有效率只有50.38%。呼吸系統專科醫生梁子超今早（14日）於港台節目表示，相關數字包含了輕微病徵、毋須求醫的情況，因而被拖低。他表示，如只出現輕病徵，其實已有助減輕醫療負擔，在這方面三種疫苗其實分別不大。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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梁子超今早在港台節目《千禧年代》表示，所謂50.38%的有效率，其實即減少50.38%的感染風險，包括非常輕微病徵、毋須求醫的情況。至於之前指有效率達78%的研究，則只是包括需要求醫、中度，及嚴重情況的數據。他認為50.38%的有效率數據，是被非常輕微病徵情況所「拖低」。

從保護角度而言，梁子超指，由於非常輕微病徵本身就毋須求醫，接種後只要減低中至高嚴重程度病徵，其實就可減輕醫療負擔，而三種疫苗在此方面，其實分別不大。他續指，由於疫苗數量初時不足供予所有市民，故現時應該從個人保護的角度出發，而非群體免疫，率先讓高危群組接種。

梁子超認為，只要疫苗有足夠數據，可以安全、有效地提供到一定程度保護，便應該使用，現時毋須太介意出現傷風等輕微病徵。