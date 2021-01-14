新冠肺炎．1.14｜增29確診　新填地街唐樓石蔭邨部分居民送檢疫

第四波新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（14日）公布新增29宗確診個案，連續兩日回落，累計增至9,413宗。但只是短暫改善，今日初步確診已回升至30多宗。 「廟街疫區」疫情未止，再增1宗確診及1宗初步確診，而油尖旺區近兩周累計有81名居民染疫，主要是由兩個道路地盤患者在區內擴散；衞生署今日凌晨突改變初衷，撤走新填地街20至26號門牌唐樓的居民往檢疫中心。 石蔭邨仁石樓爆疫，除了一個09室單位有居民確診外，再有兩個09室居民染病。衞生署決定向該大廈發出強制檢測令，又安排09室居民向檢疫中心。

食衞局強制檢測公告：

任何在本月1日至14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於本月17日或之前接受檢測。受檢人士若在1月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 佐敦上海街163-165號碧荷樓

2. 葵涌梨木道120號石蔭邨仁石樓

3. 元朗擴業街8號朗屏8號1座

確診食肆｜新增4餐廳 荃灣龍門一番 葵涌海寶漁港上榜

【23:45】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布1月14日新增29宗確診個案。衞生防護中心晚上又公布確診者最新行蹤名單，新增4間餐廳有患者足迹。當中居於懷疑出現垂直傳播的石蔭邨仁石樓一名59歲男確診者，曾到過葵涌福蔭大廈海寶漁港；他亦曾赴荃灣楊屋道街市。

另外，青衣救護站至少5名救護員「中招」，當中一名32歲男確診救護員曾赴荃灣「龍門一番 上海．紫砂燉湯」等餐廳。

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼

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新冠肺炎｜政府推第五輪院舍員工強制檢測 須本月18至27日完成

【23:17】新冠肺炎疫情反覆，政府今日（14日）以第599J章發「強制檢測公告」，要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工進行第五輪強制檢測。不論全職、兼職或替假人員，只要1月28日至2月6日會值勤，均須在本月18日至27日期間進行檢測，否則可判罰款5,000元，若經提醒收強制檢測令而仍然沒檢測者，可被罰25,000元及監禁六個月。

確診大廈｜油尖旺疫區擴大增6廈上榜 2個月大男嬰感染源頭不明

【23:08】新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（14日）公布新增29宗個案。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，油尖旺區疫情繼續擴大，佐敦、油麻地一帶再新增6幢疫廈，當中有兩人屬中九龍幹線或將藍隧道群組；而新上榜的彌敦道462號，患者是2個月大的男嬰，屬於源頭不明的本地個案。

此外，一名日間的士司機確診，他曾在1月10日、即發病翌日曾上班，車牌是「KT1281」。彌敦道462號

研檢測結果、電子針卡紀錄世界跨境互通 資科辦：正制定相關標準

【22:04】政府上月公布《香港智慧城巿藍圖2.0》，提出約140項措施智慧城市措施，並重點提及如何利用創新科技應對疫情。政府資訊科技總監林偉喬今（14日）在「《香港智慧城巿藍圖2.0》網上論壇」上表示，市民現時接受病毒檢測之後，會獲得一個載有檢測結果的「Code」（碼），而政府亦正研究將市民檢測結果甚至是疫苗注射結果，做到全世界互通。

新冠肺炎｜不足一成外傭已做病毒檢測 食衞局再籲僱主積極協助

【21:25】本港約有37萬名外傭，他們來港履新、離港或轉僱主時，多會入住宿舍。而過去一年新冠肺炎疫情期間，多區有外傭宿舍爆疫，甚至將病毒傳入僱主家庭及帶入社區，確診外傭人數多達465人，佔本港總確診人數近5%。

另外，政府上月中起至本月底為全港外傭提供一次免費檢測，至今（14日）逾25,000名外傭在社區檢測中心接受免費檢測，找出7宗陽性個案，比率約0.03%。

新冠疫苗｜食衞局：正積極向疫苗製造商索數據 籲市民勿信傳聞

【21:01】港府擬最快於農曆新年後安排市民接種新冠疫苗，其中兩款疫苗已先後公布臨床數據，惟中國科興滅活疫苗則一再延後，巴西最新的研究數據則顯示其總體有效率為50.38%。

食物及衞生局今日（14日）指，注意到有不同人士就新冠疫苗的有效性和接種提出各項意見，強調所有在香港使用的新冠疫苗必須符合相關要求和程序，按照法例審批作緊急使用。而衞生署正向各與政府達成採購協議的疫苗製造商積極跟進，以盡快取得有關數據作評估及審批；當局又呼籲市民小心核實網上有關疫苗的資訊，切勿隨便相信未經核實的傳聞。

港府擬最快於農曆新年後安排市民接種新冠疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

政府研要求商場提早關門 徐德義：按疫情決定 會平衡各方

【19:30】食物及衞生局副局長徐德義今天（14日）在疫情記者會上表示，近日確診個案數字徘徊在幾十宗，仍然未見有持續、大幅或快速的下降跡象，呼籲市民要做好個人防護措施和注重社交距離。



對於當局擬要求商場提早關門，他表示政府會按疫情的走勢決定收緊和放寬措施，明白市民年近歲晚會外出購物和活動，商場應該有措施減少人群聚集，降低感染風險。

徐德義表示，明白市民年近歲晚會外出購物和活動，商場應該有措施減少人群聚集，降低感染風險。（羅君豪攝）

記者直擊「廟街疫區」疫廈 染黑喉管亂搭 有人不戴口罩後巷小便

【19:02】油尖旺區爆疫，當中新填地街的「廟街疫區」情況尤其嚴重。繼新填地街20至26號累計近30人確診後，《香港01》綜合衞生署資料發現，油麻地及佐敦一帶亦有疫廈擴散跡象，自本周起計，最少10幢毗鄰唐樓有住戶中招，全部相距新填地街20至26號不超過10分鐘路程。

記者今日走訪視察，發現疫廈劏房林立，大部分屬於「三無」大廈，部分樓宇喉管出現污跡，甚至有口罩懸掛。短短約兩小時裡，記者已先後目擊最少有10名街坊無佩戴口罩，大部分是長者，亦有男子於疫廈後巷、唐樓喉管位置小便。

有男子於兩座疫廈中間的後巷公然小便。（陳淑霞攝）

陳肇始指研商場提早關門 領展：非有效安排 增人流和聚集風險

【18:48】新冠肺炎第四波疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始昨日（13日）出席立法會會議時表示，當局正在研究商場是否需要提早關門。消息一出外界有所不同意見。其中，領展發言人回覆指，限制商場營業時間並非有效的安排，因為可能會令人流集中在同一時間聚集，令病毒傳播風險增加，因此，對有關意見有保留。

【17:13】就科興疫苗，徐德義表示，政府已宣佈向3公司做預先採購工序，已做前期工夫，正忙於籌備準備到港疫苗，會同時留意各地疫苗及文獻，了解其效率及安全性，看看有否在其他地方採納。他指是否購買國藥疫苗非最急務要處理的問題，但會留意。

至於科興疫苗，是否有死線幾時交申請？徐表示，衛生署一直有與科興及BioNTech密切溝通，有不同科學研究及不同地方的第三期研究，需要的資料都好多專家會再建議政府。

對於是否要求商場提早關門，徐沒有直接回應，他指政府一直都是因應疫情收緊或放寬，並會視乎市民接受程度及經濟情況作出平衡。

【17:07】油麻地「廟街疫區」，政府是否太遲撤走居民？張竹君回應表示，已要求做強制檢測，但仍有潛在機會有傳播，例如劏房等。她指劏房是潛在風險，因此會問他們是來自劏房、有無獨立廁廚。

【16:56】石蔭邨仁石樓方面，本身有兩單位，已有強制檢測。現時有第三個單位，雖然相隔有一定層數，但全是09單位，與其他樓宗分散不同單位有別，故要調查喉管。

新冠肺炎｜菲傭完成14日檢疫期後現病徵確診 僱主家人需檢疫

【16:47】張竹君表示，有3宗輸入個案。當中＃9389由美國坐CX881回港，1月12日回港；＃9401菲律賓回港外傭，乘搭PR300，在12月24日到港。她1月7日已完成檢疫，當時仍是14天檢疫政策，她回僱主家後開始有咳，隔幾日後發燒，去急症室求診，僱主無容許她離家，現僱主家人要檢疫。

新冠肺炎｜「廟街疫區」患者增至27宗 新填地街24號首現患者

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示， 新增29宗確診個案，累計增至9,415宗。10宗由臨時檢測中心發現，13宗感染源頭不明，其他關連個案包括中九龍地盤及將藍隧道群組，分別增至40多宗及22宗。初步確診有30多宗。

增三座大廈列強制檢測大廈：

元朗朗屏8號一座

上海街163至165號

石蔭邨仁石樓

新冠肺炎｜增29宗確診 多3幢大廈強檢 石蔭邨仁石樓或垂直傳播

張指新填地街20至26號，再多一個案．是24號門牌唐樓，另有一初陽個案都是住24號，為該門牌首宗。她指由於染疫單位數目愈來愈多，考慮各種因素，如當區人士覺得不理想及市民擔心，所以有較徹底方法切斷社區傳播，故全幢居民安排住檢疫中心。昨晚至今早再多57住戶已送往檢疫，來自22個單位，她指因昨晚是拍門，有個別門戶無應門，未知是無人住或是不在家，故警方會再拍多一次門，看看有否居民仍留家。

張表示，油尖旺過去兩周，未計今天，共有81宗本地個案，其中27宗是新填地街居民，另有廣東道、廟街、上海街、吳松街等，主要一開始是兩隧道的地盤工人居住較多，他們聚集在該區住，大多都是南亞裔人士，他們很多家庭成員，可能會家庭傳播或住附近親友染疫。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義表示，由1月7日至13日期間，本港有311宗個案，本地及與本地有關個案佔292，當中不明個案佔29%，無病徵個案佔30%。他指近日確診數字每日數十宗，無大幅下降趨勢，呼籲多注重社交距離。他特別提到，近期有多宗工地人員確診個案，為增加業界檢測，明天起政府為全港工地人員提供一次免費檢測中心，但需網上先行預約，才可接受免費檢測，他鼓勵公司管理層積極參與。

油麻地新填地街20至26號雙數號碼門牌唐樓爆疫，累計27宗確診個案，涉及13個單位。(黃舒慧攝）

新填地街唐樓爆疫撤離 有居民照外出用膳返學 三無大廈喉管亂駁

【16:20】油麻地新填地街20至26號雙數號碼門牌唐樓爆疫，累計27宗確診個案，涉及13個單位。衞生署今日（14日）突決定擴大強制檢疫範圍，向所有樓層沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。

但是，仍有不少居民沒有被送往檢疫，有學生稱不知悉強制檢疫安排，加上檢測結果是陰性，故如常上學。另有尼泊爾居民致電熱線尋求協助，惟對方僅要求留下聯絡電話及建議在大廈附近等候安排，故大感困擾。

有穿全副保護裝備人員下午從大廈接走一名居民，該男子曾一度意圖撞向一名記者。

消息：石蔭邨仁石樓同座向單位多人確診 袁國勇到場視察

【16:00】新冠肺炎疫情持續，消息指，葵涌石蔭邨仁石樓累計至少3個單位有居民確診新冠肺炎，當中最少有2個單位是同一座向。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心人員下午到場視察環境。《香港01》將會現場直播。

新冠肺炎｜新填地街累計27人確診 防護中心表示79名居民已送強檢

【15:10】衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，由於佐敦新填地街20號、22號及26號近期出現27宗2019冠狀病毒病確診個案，涉及13個單位，中心決定採取更審慎的感染控制措施，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。中心指，截至上午9時，連同早前與確診個案居於相同樓層的密切接觸者，已安排79名大廈居民到港府屬下觀塘帝盛酒店檢疫中心進行檢疫。

【15:06】消息指，今增逾20宗確診，個案升幅放緩。

【13:53】消息指，葵涌石蔭邨仁石樓累計至少3個單位有居民確診新冠肺炎，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇下午到場視察環境。據悉，至少兩個單位是同座向。



【12:52】有一名同樣獨居、不懂廣東話的男住戶表示，收到通告後曾致電熱線，但起初只聽到廣東話，故沒有作進一步查詢，感覺困擾，現到附近食肆用膳。

（黃舒慧攝）

【12:35】近12時，有一名聲稱就讀美孚保良局唐乃勤初中書院的12歲男學生從唐樓步出，聲稱要回校測驗。他說，家中有媽媽及弟弟，上周已接受檢測及呈陰性，其家人指毋須強制檢疫，今早亦未聞任何通知。

（勞敏儀攝）

有一名居於20號唐樓2樓C單位的尼泊爾獨居女住戶Subba表示，今日出門時發現有一張告示，指有醫護人員在上午4時曾到其住址，但未能通知住戶。她說，曾聽到敲門聲，但沒有開門，未知去向，今午亦外出買煙。其後有記者協助致電衞生防護中心熱線電話尋求去向，對方對新填地街20至26號四大廈居民要強制檢疫未太清楚，僅留下對方聯絡電話，建議其在大廈附近等候安排。

（勞敏儀攝）

【11:43】須強制撤離的涉事大廈未有圍封，可自由進出。

【11:10】區議員何富榮表示，得悉當局於凌晨展開強制撤離行動，惟未有提早通知住戶，由於不少屬於長者以及夜間工作人士，當中亦有南亞裔居民，大部分住户未有心理準備，亦造成混亂，他批評撤離安排倉猝，另亦收到居民及商户求助。

他又指，大廈內除社團組織外，大部分屬劏房單位，未能估計住户總體人數，他表示，暫知悉大部份住戶獲安排至竹篙灣檢疫中心及觀塘帝盛酒店隔離。

涉事大廈以外，他表示，區內擁有不少劏房單位林立的三無大廈，擔心同樣會有喉管亂駁問題，引發爆疫風險。

【10:43】新冠肺炎疫情持續，但商場不時出現人頭湧湧的熱鬧情況，食物及衞生局局長陳肇始昨（13日）表示，正研究提早關閉商場。呼吸系統專科醫生梁子超今早（14日）於港台節目表示，要求商場提早關門措施與封城類近，會嚴重影響經濟，而且提早關閉商場後，在營業時間的人流就可能突然增加，反令風險不成比例地倍增，當局更重要的是考慮如何分散人流。

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【10:41】早前公布訂購疫苗詳情，當中包括中國科興生物（Sinovac）研發，不過根據巴西一個研究所的臨床數據，整體有效率只有50.38%。呼吸系統專科醫生梁子超今早（14日）於港台節目表示，相關數字包含了輕微病徵、毋須求醫的情況，因而被拖低。他表示，如只出現輕病徵，其實已有助減輕醫療負擔，在這方面三種疫苗其實分別不大。

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新冠肺炎｜新填地街居民突轉強制隔離 區議員：居民驚惶失措【08:45】佐敦新填地街20至26號雙號門牌，累計逾20宗個案，政府早前將之納入強制檢測名單。油尖旺 （佐敦北）區議員何富榮於港台節目表示，凌晨時份當局將強制檢測改為強制檢疫，相關地址居民被送到竹篙灣檢疫中心或隔離酒店。他續指，消息非常突然，居民都非常不解，感到驚惶失措。





強制檢測公告：

任何在2020年12月31日至2021年1月13日期間曾身處黃大仙天馬苑駿威閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月16日或之前接受檢測。受檢人士若在1月11日至1月13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府今日開始在天馬苑駿昇閣（A座）側羽毛球場及籃球場增設流動採樣站。

昨日總覽：新冠肺炎．1.13｜增42宗確診 一病人曾到油麻地母嬰健康院強制檢測｜新增42宗確診 11宗源頭不明 天馬苑駿威閣列強檢大廈新冠肺炎｜新填地街爆疫 區議員憂變慈雲山翻版 促撤走居民檢疫疫廈｜新填地街20多名密切接觸者須檢疫 張竹君：喉管比較緊密新冠肺炎｜廣華醫院女病人入院覆檢後才確診 同格一名病人須隔離

確診大廈｜「廟街疫區」上海街大廈失守 疫廈擴至彌敦道

【00:00】本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署周三（13日）公布新增42宗個案。衞生防護中心晚上更新確診者地址大廈名單，新填地街20至26號雙號門牌再有住戶「中招」，周三新增6名患者，累計確診者已達27人。而該處一帶繼續有多幢唐樓中招，周三新增上海街168號多一名確診者，為將軍澳／藍田隧道地盤工人；「疫區」範圍亦擴至彌敦道，彌敦道315號亦有住戶確診，佐敦一帶單日新增13宗確診個案。這個圍繞廟街的0.1平方公里「廟街疫區」，疫情仍在惡化。

另外，紀律部隊宿舍油美苑淑美閣亦「中招」，新增一名50歲男子確診，為源頭不明個案，患者料為駐守鐵路警區港島綫巡邏小隊的50歲男警員。

確診食肆｜增3餐廳 新填地街疫廈患者曾到形點西餐館及三哥

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，今日（13日）新增42宗確診，衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增3間食肆有患者足跡。居住爆疫的新填地街20至26號唐樓的女患者，曾到過元朗元朗形點 I的 Brotzeit German Beer及形點 II 的譚仔三哥；其他確診住戶就分別到過中環廣場、交易廣場等。另有一名女患者報稱到過西九龍中心肯德基。

新冠肺炎｜油麻地母嬰健康院曾有患者到訪 今日關閉消毒

【00:00】衞生署周三表示，油麻地母嬰健康院得悉一名確診病人士曾到訪，健康院將於今日關閉，以進行徹底清潔和消毒，診所職員會聯絡已預約人士另作服務安排。

該名病人於1月11日（周一）到訪油麻地母嬰健康院，於今日確診。衞生署衞生防護中心已對該個案展開流行病學調查及相關的密切接觸者追蹤工作。

消息：青衣救護站爆疫牽連百救護員須檢疫 救護教官帶學員補位青衣救護站爆疫 消防處：近百救護檢疫 學員月底上前線伊院醫護組「急救隊」拖篋穿梭病房 為危急新冠患者插喉續命

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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