12港人｜18歲少年區院提訊遭充公3千元保釋金　離庭向支持者戚眉

12港人涉嫌偷渡案中，一名現年18歲的少年未被起訴，並在去年底獲移交香港警方。他在港仍被控串謀意圖危害生命而縱火罪，由於他完成隔離，今（14日）被押解至區域法院提訊，其精神狀況良好，離庭前更戚眉回應支持者。其案押後至3月2日再訊，以便與同案被告一併處理，法庭充公其3000元保釋金，期間他要繼續還押。

被控意圖縱火

被告廖子文案發時17歲，現已年滿18歲，他被控於前年9月30日，干犯一項串謀意圖危害生命而縱火罪，交替控罪為管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。他今日應訊時精神良好，不時四處張望，聆訊完結進入羈押室前，更戚眉回應到場跟他打氣的支持者。

控方要求押後案件，以便廖的案件可與其他被告一併處理，辯方未有保釋申請，對於保釋金未有進一步陳詞。法官於是押後案件至3月2日，並充公其3000元保釋金。

同案兩被告現於內地服刑

同案另涉4名被告：Lego推銷員鄧棨然（30歲）、時裝設計師鄭進（31歲）、港鐵技術員見習生鄭子豪（17歲）、廚師李威龍（25歲）。鄧棨然及鄭子豪亦是12人偷渡案中被告，分別就組織他人偷越邊境罪及偷越邊境罪，被判監3年、罰款2萬元人民幣以及監禁7個月、罰款1萬元人民幣，二人仍在內地服刑。

案件編號：DCCC 323/2020

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