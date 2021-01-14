新填地街唐樓爆疫撤離　有居民照外出用膳返學　三無大廈喉管亂駁

油麻地新填地街20至26號雙數號碼門牌唐樓爆疫，累計27宗確診個案，涉及13個單位。衞生署今日（14日）突決定擴大強制檢疫範圍，向所有樓層沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。 但是，仍有不少居民沒有被送往檢疫，有學生稱不知悉強制檢疫安排，加上檢測結果是陰性，故如常上學。另有尼泊爾居民致電熱線尋求協助，惟對方僅要求留下聯絡電話及建議在大廈附近等候安排，故大感困擾。 有穿全副保護裝備人員下午從大廈接走一名居民，該男子曾一度意圖撞向一名記者。

油麻地新填地街20至26號雙數號碼門牌唐樓爆疫，累計27宗確診個案，涉及13個單位。(黃舒慧攝）

截至今日上午九時，連同早前與確診個案居於相同樓層的密切接觸者，中心安排79名上述大廈居民到檢疫中心進行檢疫。但是，仍有不少住戶留在原址，更有居民稱不清楚檢疫安排，如常外出用膳、上學。

近正午時分，有一名聲稱就讀美孚保良局唐乃勤初中書院的12歲男學生從唐樓步出，聲稱要回校測驗。他說，家中有媽媽及弟弟，上周已接受檢測及呈陰性，其家人指毋須強制檢疫，今早亦未聞任何通知。

居民不知所措 如常外出

有一名居於新填地街20號唐樓2樓C單位的尼泊爾獨居女住戶Subba表示，外出時發現門口有一張告示，指有醫護人員在上午4時曾到其住址，但未有人應門，呼籲其從速聯絡衞生署。她說，曾聽到敲門聲，但沒有開門，今午亦外出買煙。其後有記者協助她致電衞生防護中心熱線電話尋求去向，對方對新填地街20至26號四大廈居民要強制檢疫安排未太清楚，僅留下對方聯絡電話，建議其在大廈附近等候安排。

有尼泊爾男住客表示，自己從事夜更工作，今早剛歸家，其妻子及數名菲律賓籍鄰居仍未獲安排撤離，亦無人上門拍門。他曾按指示致電熱線，但職員未能解答其去向，他直言感到傍惶，亦要向僱主交代。

另有一名獨居、不諳廣東話的男住戶表示，收到通告後曾致電熱線，但開首僅聽到廣東話錄音，故沒有作進一步查詢，感到困擾，其後到附近食肆用膳。

區議員批撤離安排倉猝

油尖旺 （佐敦北）區議員何富榮表示，得悉當局於凌晨展開強制撤離行動，惟未有提早通知住戶，由於不少屬於長者以及夜間工作人士，當中亦有南亞裔居民，大部分住户未有心理準備，亦造成混亂，他批評撤離安排倉猝，另亦收到居民及商户求助。

他又指，大廈內除社團組織外，大部分屬劏房單位，未能估計住户總體人數，他表示，暫知悉大部份住戶獲安排至竹篙灣檢疫中心及觀塘帝盛酒店隔離。

涉事大廈以外，他表示，區內擁有不少劏房單位林立的三無大廈，擔心同樣會有喉管亂駁問題，引發爆疫風險。

喉管亂駁惹播毒危機

香港廁所協會副主席熊志權今日再到現場視察，估計有低層單位自行改裝，把接連廁所的臭氣管及污水管接駁，連接大廈沙井，造成交叉感染。他擔心一旦污水管有病毒，或因貪方便而安裝的開放式水斗，把病毒散播至全幢大廈。即使是附近路過的市民，他說若大廈同一時間有多人用水，路人亦有機會被水斗濺出的水花濺中。他估計，目前仍有5%舊樓仍使用開放式水斗。

他建議，每個系統應單獨接駁正確地下排水渠，棄用水斗，使用密封式接駁喉管。