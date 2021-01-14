香港寬頻認按《國安法》封「香港編年史」網站　消息︰將永久封鎖

網站「香港編年史」上周起無法瀏覽，消息指香港警務處國安處首次引用《國安法》，要求網絡服務供應商封鎖該網。香港寬頻今日（14 日）承認，已按照國安法要求停止連線至有關網站，相關網站連線於1月13日下午起停止。
消息人士則指，由於今次封網的決定，是由保安局局長按《國安法》授予權力，不涉法庭程序，有關網站會被永久封鎖。
《香港01》正向警務處及另外三間被點名的網絡供應商查詢。
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香港寬頻今日（14 日）回應承認，已按照國安法要求停止連線至有關網站，相關網站連線於1月13日下午起停止。
消息人士指出，當局是考慮到該網站的「成立用意」，將官員和警察及其家人「起底」，是用網絡力量「施壓」、「有恐怖傾向」，「意圖威嚇」執法人員不敢履職，故才作出今次封網的決定。
至於如將涉事內容移除，網站可否「重見天日」，消息指，由於封鎖網站是由保安局局長按《國安法》授予的權力，不涉法庭程序，有關網站會被「永久封鎖」。
▼《國安法》有關移除信息條文▼
香港寬頻。(資料圖片)
網頁「香港編年史」上周起無法透過一般途徑進入網站，該網頁發聲明指，相信香港至少四間網絡供應商主動封鎖，包括數碼通、中移動香港、香港寬頻、香港電訊，並質疑或涉及政府部門要求。
《香港01》早前已引述消息報道，今次是警務處國安處首次引用《國安法》，要求網絡供應商封鎖網站「香港編年史」，指是考慮整體意圖。另有消息指，今次封網屬「行政命令」，尚未展開刑事調查。該網頁載有多名政府官員包括律政司司長鄭若驊的電話號碼及住址，另有多名警務人員及建制派人士的個人資料、「黑警濫權實錄」等。
警方上周未有直接回應，指不評論個別個案，但回應中引述《香港國安法》第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商，對涉及「相當可能構成」或「相當可能會導致」危害國家安全罪行的電子訊息，作出禁制行動。
據國安法《實施細則》附件四，指如警務處處長有合理理由懷疑在電子平台上發布的電子信息，相當可能構成危害國家安全罪行或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生，可在保安局局長批准下，授權指定的警務處人員要求有關發布人士、平台、主機及／或網路服務商，移除危害國家安全的信息；限制或停止任何人接達該信息；或限制或停止任何人接達該平台或相關部分。另外，亦可在指定情況向裁判官申請發出手令，授權警務人員，要求有關服務商提供身分紀錄或解密協助。