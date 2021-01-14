香港寬頻認按《國安法》封「香港編年史」網站　消息︰將永久封鎖

網站「香港編年史」上周起無法瀏覽，消息指香港警務處國安處首次引用《國安法》，要求網絡服務供應商封鎖該網。香港寬頻今日（14 日）承認，已按照國安法要求停止連線至有關網站，相關網站連線於1月13日下午起停止。 消息人士則指，由於今次封網的決定，是由保安局局長按《國安法》授予權力，不涉法庭程序，有關網站會被永久封鎖。 《香港01》正向警務處及另外三間被點名的網絡供應商查詢。

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反修例網「香港編年史」未能瀏覽 消息：警首引國安法封鎖網站

香港寬頻今日（14 日）回應承認，已按照國安法要求停止連線至有關網站，相關網站連線於1月13日下午起停止。

消息人士指出，當局是考慮到該網站的「成立用意」，將官員和警察及其家人「起底」，是用網絡力量「施壓」、「有恐怖傾向」，「意圖威嚇」執法人員不敢履職，故才作出今次封網的決定。

至於如將涉事內容移除，網站可否「重見天日」，消息指，由於封鎖網站是由保安局局長按《國安法》授予的權力，不涉法庭程序，有關網站會被「永久封鎖」。

▼《國安法》有關移除信息條文▼

香港寬頻。(資料圖片)

網頁「香港編年史」上周起無法透過一般途徑進入網站，該網頁發聲明指，相信香港至少四間網絡供應商主動封鎖，包括數碼通、中移動香港、香港寬頻、香港電訊，並質疑或涉及政府部門要求。

《香港01》早前已引述消息報道，今次是警務處國安處首次引用《國安法》，要求網絡供應商封鎖網站「香港編年史」，指是考慮整體意圖。另有消息指，今次封網屬「行政命令」，尚未展開刑事調查。該網頁載有多名政府官員包括律政司司長鄭若驊的電話號碼及住址，另有多名警務人員及建制派人士的個人資料、「黑警濫權實錄」等。

警方上周未有直接回應，指不評論個別個案，但回應中引述《香港國安法》第43條及實施細則附表四，警方可要求服務商，對涉及「相當可能構成」或「相當可能會導致」危害國家安全罪行的電子訊息，作出禁制行動。