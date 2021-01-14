陳肇始指研商場提早關門　領展：非有效安排　增人流和聚集風險

新冠肺炎第四波疫情反覆，食物及衞生局局長陳肇始昨日（13日）出席立法會會議時表示，當局正在研究商場是否需要提早關門。消息一出外界有所不同意見。其中，領展發言人回覆指，限制商場營業時間並非有效的安排，因為可能會令人流集中在同一時間聚集，令病毒傳播風險增加，因此，對有關意見有保留。

領展發言人回覆指，限制商場營業時間並非有效的安排，因為可能會令人流集中在同一時間聚集，令病毒傳播風險增加，因此，對有關意見有保留。（資料圖片）

領展說，透過傳媒知悉有政府官員提出，為了抗疫可能限制商場營業時間，但公司對建議有保留，領展解釋，近日已有專家公開表示，限制商場營業時間並非有效的安排，因為可能會令人流集中在同一時間聚集，令病毒傳播風險增加，較有效的做法是分散及控制人流。

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領展表示，商場內的商戶已遵守政府推行的防疫措施，包括食肆晚上6時後禁止堂食、健身室及美容中心關閉等，自晚市禁堂食後，商場方面目測所見，部分商戶較以前提早收舖，晚上商場客流比以往有晚市堂食時相對較少。

發言人續說，因應近期疫情發展，已進一步加強旗下各區商場的防疫工作，當中與社交距離相關的措施包括於物業主要出入口張貼告示，提醒訪客佩戴口罩及保持社交距離，並且於顧客服務台前的等候區地面加設標貼，以助訪客排隊時與他人保持適當距離，以及增加商場清潔、清洗冷氣槽及向商場內部送入鮮風，加強室內空氣流通。。

食物及衞生局局長陳肇始昨日（13日）出席立法會會議時表示，當局正在研究商場是否需要提早關門。（資料圖片/李澤彤攝）

此外，職員亦會因應特殊情況，例如物業內人流突然大增或有大批訪客排隊輪候，採取適當的人流管制措施，避免人群過份聚集，在商場及停車場內的顯眼位置，領展表示亦已張貼「安心出行」的海報及二維碼，以及會繼續遵循政府及專家的指導，隨時可實施額外的有效措施以配合防疫。

另外，又一城表示，將繼續密切留意香港政府頒布之最新防疫措施，並作出適當的應對策略以之配合。