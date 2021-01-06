疫情持續放緩　消息：本地個案減至單位數　可放寬限聚令、禁堂食

疫情持續，現有的社交距離措施將維持至本月20日。政府消息稱，2人限聚令和晚市禁堂食等防疫措施將維持一段時間，直至本地個案的數字下降至單位數甚至「歸零」。呼吸系統專科醫生梁子超認同此條件，又稱每周確診人數需減少一半以上，以免因個別超級傳播事件導致疫情失控。

▼晚市禁堂食令下市民街上吃晚餐▼

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消息人士透露，政府仍擔心疫情會急反彈，現有的2人限聚令和晚市禁堂食等防疫措施將一直維持，直至本地個案的數字下降至單位數，以及感染源頭不明個案比例極低甚至「歸零」。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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梁子超：近日疫情反映聖誕後傳染情況

呼吸系統專科醫生梁子超建議，放寬措施須達到兩項條件，首先是每周確診人數減少一半以上，即使病毒傳染力上升，疫情也不至於迅速擴散。其次是本地個案數字減至單位數，以免因個別超級傳播事件導致疫情失控。

呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超又稱，由12月中開始，感染源頭不明的個案已逐步下降，即嚴謹的社交距離措施開始彰顯成效；但由於12月下旬正值冬至和聖誕，市民外出聚會導致下降速度減慢。他指出，群組感染後約一周便會陸續發病和確診，近日的疫情已能反映聖誕後的傳染情況，「整體趨勢都唔錯」，但未必能代表元旦前後時間的感染情況。不過由於當時並無大型活動，酒吧亦要關閉，相信對疫情惡化的影響不大。

▼1.1采頤花園11座居民前往檢測▼