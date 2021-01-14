黃馮律師行查封　工會：43員工被拖434萬薪津　將入稟勞資審裁處

黃馮律師行有前文員，涉嫌不誠實挪用客戶款項，香港律師會早前宣布行使法定權力，介入黃馮律師行業務及暫時接管，律師行即時結業，銀行戶口亦被凍結，大批員工、客戶受到影響。香港文職及專業人員總會今日（14日）表示，已協助43名員工核算及追討逾434萬薪津，包括欠薪、遣散費等，將繼續協助入稟勞資審裁處。

工會昨日舉辦「黃馮律師行欠薪員工諮詢大會」，為43名員工核算，預料追討金額約4,343,310元，當中包括欠薪、代通知金、假期及遣散費。工會指，將繼續協助入稟勞資審破處及申請法援，向員工的直接僱主，耀鴻（香港）有限公司追討相關款項。

黃馮律師行上月被接管，戶口即時凍結，大批客戶受影響。（資料圖片／黃舒慧攝）

工會又指，有員工批評香港律師會行事粗疏，漠視無辜受牽連的員工的合法權益，亦有人投訴存放在律師行內的個人財物有遺失。工會要求律師會確認耀鴻公司賬戶被凍結金額數目，及解封耀鴻公戶賬戶，在勞工處見證下支薪。另外，工會亦敦促勞工處、律師會盡快與工會、員工代表召開四方會議。



黃馮律師行於上月24日被接管，公司董事本周一（11日）正式通知員工，終止聘用及僱傭合約，又指對於突然被接管，感到「非常無奈亦無助」。訊息又提到，公司應該有足夠存款在銀行，惟戶口被凍結，著員工找勞工處直接向律師會要求支薪。