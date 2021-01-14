研檢測結果、電子針卡紀錄世界跨境互通　資科辦：正制定相關標準

政府上月公布《香港智慧城巿藍圖2.0》，提出約140項措施智慧城市措施，並重點提及如何利用創新科技應對疫情。政府資訊科技總監林偉喬今（14日）在「《香港智慧城巿藍圖2.0》網上論壇」上表示，市民現時接受病毒檢測之後，會獲得一個載有檢測結果的「Code」（碼），而政府亦正研究將市民檢測結果甚至是疫苗注射結果，做到全世界互通。

林偉喬回顧抗疫一年，自己參與政府共十項抗疫科技的研發，如年初推出的確診地圖儀表板，以及「居安抗疫」電子手環。他指，電子手環是疫情早期，政府與學界及業界多方合作的項目，至今共派發42萬隻電子手環。

正研究將檢測結果碼、疫苗紀錄世界互通

不少人關注日後各地放寬入境管制，出外旅遊所需的檢測結果及疫苗注射紀錄。林偉喬指，現時每日均有數萬次檢測，市民接受病毒檢測之後，會獲得一個載有檢測結果的「Code」（碼），政府亦正就市民檢測結果甚至是疫苗注射紀錄，制訂標準，希望做到全世界互通。他舉例，「回港易」系統就是其中一個互通的例子。

林偉喬回顧抗疫一年，自己參與政府共十項抗疫科技的研發，如年初推出的確診地圖儀表板，以及「居安抗疫」電子手環。（資料圖片/李澤彤攝）

林偉喬指，疫情期間，資科辦推出多個電子登記平台，包括市民登記領取銅心口罩、企業申領「保就業」資助、預約檢測等平台。去年中，政府透過「現金發放計劃」向每名市民發放1萬元現金，當時有聲音指派錢效率慢。林解釋，政府需與各大銀行配合，當時「已算是快」。他又指，經上次派錢後，銀行已有相關配合，市民亦對此給予「同意」，而且可以智能身份「智方便」更改銀行戶口資料，笑言「如果真係有機會再派，會快好多。」

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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智方便沙盒擴展至資訊及通訊科技業界

至於《香港智慧城巿藍圖2.0》其他方面的措施，林偉喬表示，數碼個人身份「智方便」是一項基建平台，即不只是政府使用，私人商業機構同樣可以使用。他說，現時市民可於「智方便」上使用多項政府及水電煤等公共事業服務，未來希望引入更多私人及商業服務。他指，去年已透「智方便沙盒先導計劃」，首先讓金融服務機構參與測試，並會於今年2月將沙盒測試推展到資訊及通訊科技業界，期望發掘更多新的商業模式。