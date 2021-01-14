確診大廈｜油尖旺疫區增6廈上榜　2個月大男嬰感染源頭不明

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（14日）公布新增29宗個案。根據衞生防護中心晚上更新的大廈名單，油尖旺區疫情繼續擴大，佐敦、油麻地一帶再新增6幢疫廈，當中有兩人屬中九龍幹線或將藍隧道群組；而新上榜的彌敦道462號，患者是2個月大的男嬰，屬於源頭不明的本地個案。 此外，一名日間的士司機確診，他曾在1月10日、即發病翌日曾上班，車牌是「KT1281」。

上海街163至165號今日有兩人確診，是佐敦、油麻地區新上榜的疫廈，當局要求居民強制檢測。（羅君豪攝）

新填地街唐樓區再爆 門牌30號大廈首現患者

張竹君今日表示，在油尖旺區的個案中，以過去兩星期計，不計算今日，有81宗確診個案。不過，根據最新資料，該區陸續出現更多疫廈，集中在佐敦、油麻地一帶，分別位於佐敦道、廟街、彌敦道、上海街、新填地街，不少屬於唐樓。

新上榜的大廈，包括油麻地瑜德大廈、廟街210號、彌敦道462號、金勳大廈、剛宣布要強制檢測的上海街163至165號 ，而新填地街除了爆疫的雙號門牌外，30號唐樓亦新上榜，患者屬感染源頭不明個案。（#9406）。除了彌敦道462號大廈外，其他新樓宇均位於爆疫的「廟街疫區」範圍。

上述的新上榜大廈中，有兩名患者屬中九龍幹線或將藍隧道群組。值得留意是，其中新上榜的彌敦道462號唐樓，患者是2個月大的男嬰（#9398），在1月12日發病，屬於源頭不明個案。至今共有28名2歲以下幼童確診，最細只1個月大。

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼

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記者直擊「廟街疫區」疫廈 染黑喉管亂搭 有人不戴口罩後巷小便

新填地街20至26號 共29人染疫

張竹君指，截止昨日，新填地街20至26號雙號門牌已有27宗個案。資料顯示，新填地街24號失守，出現首名患者（#9414），是一名37歲男子，在1月10日起發病，連計今日宣布的一宗初步確診個案，即該址已有29人染疫。

▼1月14日報告確診者行蹤▼

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70歲的士司機發病後曾上班

再有的士司機確診，患者是70歲老翁（#9396），在1月9日起發病。報住慈雲山慈正邨正暉樓，感染源頭不明。他在發病翌日（10日）仍有上班，車牌號碼「KT1281」。



新元朗中心共12人確診

至於需要強制檢測的新元朗中心第三座，今日再多一人確診（#9393），患者是一名6歲女童，在1月12日起發病。在過去14天，累計有12人中招。

而今日被要求強制檢測的元朗朗屏8號1座，以及石蔭邨仁石樓，分別各新增一名患者。