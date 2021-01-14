記者直擊「廟街疫區」疫廈　染黑喉管亂搭　有人不戴口罩後巷小便

油尖旺區爆疫，當中新填地街的「廟街疫區」情況尤其嚴重。繼新填地街20至26號累計近30人確診後，《香港01》綜合衞生署資料發現，油麻地及佐敦一帶亦有疫廈擴散跡象，自本周起計，最少10幢毗鄰唐樓有住戶中招，全部相距新填地街20至26號不超過10分鐘路程。 記者今日走訪視察，發現疫廈劏房林立，大部分屬於「三無」大廈，部分樓宇喉管出現污跡，甚至有口罩懸掛。短短約兩小時裡，記者已先後目擊最少有10名街坊無佩戴口罩，大部分是長者，亦有男子於疫廈後巷、唐樓喉管位置小便。

新填地街20至26號大廈附近，亦有多幢唐樓中招。星型標示為記者曾走訪、錄得確診個案的大廈位置。

新填地街疫廈對面兩大幢有患者

「廟街疫區」確診患者累計28人，及1宗初步陽性個案。油麻地新填地街20至26號大爆疫，由於大廈可互通，當局今日凌晨公告強制檢疫令，至今最少79名住戶獲安排隔離。



事實上，涉事唐樓的一街之隔，亦有兩幢大廈有住戶確診，包括油麻地上海街168號，以及廟街151號。兩幢大廈相鄰，地理位置接近，記者採訪期間，有男士於兩大廈中間的後巷旁若無人小便，其小便位置亦接近大廈渠口。該男子未有戴好口罩，事後亦未有清潔雙手。該後巷亦疑似是亂棄垃圾黑點，食環署在該處設置「天眼」，以攝錄機監察附近情況。

有男子於兩座疫廈中間的後巷公然小便。（陳淑霞攝）

出現確診個案的廟街120至124A，屋宇署於正門入口附上公告，表示樓宇外牆排水管有欠妥當，敦促修葺。（陳淑霞攝）

記者走訪視察的約兩小時內，發現最少有10名街坊無佩戴口罩，大部分是長者。（陳淑霞攝）

廟街疫廈收屋宇署外牆排水管修葺令

再向前走兩個街口至廟街120-124A號，即再有確診「疫廈」。屋宇署於正門入口附上公告，表示樓宇外牆排水管有欠妥當，敦促修葺。從外而看，大廈一層最少設有6個冷氣機，相信唐樓內滿佈分間單位，另其通往後巷的後梯位置，其出口有木板圍封，後巷衛生亦不甚理想，出現惡臭味道。

附近大廈亦見劏房林立，有唐樓同樣接獲屋宇署郵函，要求修葺外牆排水管，另有大廈有鳳姐站於門口兜搭生意，倘有爆發，相信會增加追蹤緊密接觸者的難度。

記者走訪視察的約兩小時內，發現最少有10名街坊無佩戴口罩，大部分是長者。（陳淑霞攝）

記者發現有口罩懸掛於大廈喉管外，喉管亦見滿佈污跡。（陳淑霞攝）

「玉器街」兩幢唐樓中招 均為「三無大廈」

另一疫廈則座落炮台街46號，距離被發出強制檢疫令的新填地街20至26號，僅兩分鐘路程，記者發現有口罩懸掛於大廈喉管外。疫情亦擴散至「玉器街」，南京街及西貢街十字相向的一段廣東道，便接連有兩幢唐樓中招，包括廣東道577號及廣東道514號，其中前者有7名感染，包括3歲男童及1歲女嬰，有4人屬中九龍幹線群組的密切接觸者。兩大廈門口均貼有由區議員發出的中、英文告示，提醒住戶有確診者。除此之外，記者發現，其餘爆疫唐樓當眼處均未見任何由官方發出的確診公告。



另根據民政總署資料所示，上述唐樓均無成立業主立案法團，相信均為「三無大廈」。

廣東道577號累計有7名住戶確診，有區議員貼出雙語告示，提醒住戶。（陳淑霞攝）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，油尖旺區的個案中，以過去兩星期計，共有81宗確診。她續指，大部分是南亞裔人士，主要是尼泊爾人。除家人以外，亦有與住在附近的朋友聚集等，當局將加強區內健康訊息教育。

至於傳播途徑方面，她推測或有多種原因，涉及的劏房不少喉管未必標準，社區聚集多以至大廈管理未必很好，清潔問題都較嚴重。