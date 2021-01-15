港府研「安心出行」復開處所　健身業憂：有客明言要掃碼　不光顧

政府正研究復開處所後需檢查顧客是否有下載「安心出行」，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎今日（15日）在港台節目《千禧年代》表示，業界對措施感到憂慮，尤其一年多的疫情中，業界從來未出現大型爆發，但政府就不停加招限制。他又表示，有些客人已經言明若要掃碼才能入場，便不會光顧。 政府早前公布第三輪防疫抗疫基金，惟柯表示聯盟中七成以上的成員尚未收到第二輪的資助。

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柯尊鼎表示，疫情以來，健身業界未有出現過大型的爆發，有的只是零星個案曾經到訪，但政府就不斷增加限制，包括正研究進入場地需要掃碼等。他認為，如果業界曾經出現爆發，那麼政府增加限制屬於合理。



「安心出行」最大問題在於私隱

他又表示，「安心出行」最大的問題在於私隱問題，他說不少客人、尤其是學生客都表示，若今後要掃碼才能進入，就不再光顧。他認為，現時「安心出行」的下載量只有幾十萬，證明市民的接受程度並不高，至於可行性，他則表示「無得揀，就咩都得了。」

搏擊運動中心代表柯尊鼎。（資料圖片/歐嘉樂攝）

另外亦有聲音指，日後會對接種疫苗的人士放寬一些限制，柯則表示現時許多市民對疫苗持觀望態度，因而這個措施更辣，他說若自己是客人，僅僅是為了不必要的運動，不會拿生命作為代價去做。

早前政府公布第三輪防疫抗疫基金，柯指大約七成的成員尚未收到第二輪的5萬元資助，又指第二輪的申請程序較為複雜，要求申請人提交大廈、走廊相片等，且向政府查詢也難以獲得準確答復。他說，事實上政府的補助金額卑微，收到也僅僅是補償給業主，第三輪申請現時未有結果。

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