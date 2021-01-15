北環線｜造價620億元　議員批價錢貴工期長　石禮謙倡邀中鐵檢視

政府早前落實開展北環線項目，將在落馬洲支線上增設古洞站，並由古洞站接駁西鐵線錦上路站，中間將設3個中途站，總造價達620億元。惟現時錦上路站繁忙時間已逼爆，立法會鐵路事宜小組委員會今早開會討論時，小組主席陳恒鑌憂慮，北環線乘客需到錦上路接駁西鐵到區，質疑西鐵運載力不足，「打爆咗條西鐵，令到西鐵根本行唔郁，咁到期時有條鐵等於冇條鐵，咁點搞呢？ 」 運房局長陳帆回覆指，看過港鐵估算，以每平方米站4個人，上座率預計約1.1；若以每平方米站6人計算，則上座率約0.7至0.8，形容情況是「有啲擠逼」，但可處理。他希望港鐵可加密班次，或調派「吉車」到繁忙車站協助。

運房局長陳帆指，北環線接駁西鐵後，形容西鐵會「有啲擠逼」但可處理到。（盧翊銘攝/資料圖片）

陳帆續指，北環線可讓新界西北居民跨境出行，不用「兜大圈」，或局限在路面交通。他指，在北環線建設同期，會研究其他交通改善工作，如興建屯門繞道及藍地交匯處等。港鐵會在其他鐵路線或路面交通配合問題，一併跟進解決。

北環線（第一期及第二期）的擬議鐵路方案（立法會文件）

陳帆︰暫未有北環線經落馬洲河套區規劃構想

立法會議員田北辰建議，當局可考慮在北環線新田站，另設支線到落馬洲，「一班去古洞、一去落馬洲」，以配合大灣區發展。陳帆回覆，北環線發展仍有其他變數，政府會留意深圳規劃，曾有建議為北環線經落馬洲河套區，再到落馬洲站，但政府未勾劃實際路線，「冇話唔做呢樣嘢，規劃構想暫時未有」。

北環線建議分兩期推展，第一期先於落馬洲支線上增設古洞站，預計於2023年動工建造，並在2027年竣工；第二期為錦上路站及古洞站之間的北環線主線，並於新田、牛潭尾及凹頭增設三個中途站，預計於2025年動工建造，並在2034年竣工。以2015年價格計算，成本共620億元。

經民聯石禮謙認為，不能讓港鐵一直「發大」，質疑政府即使新成立獨立鐵路部門，都不足監察港鐵，要考慮私有化港鐵，或邀請中國鐵路協助檢視港鐵提出的北環線計劃。（余俊亮攝／資料圖片）

石禮謙促當局研私有化港鐵

曾任港鐵獨立非執董、經民聯議員石禮謙認為，北環線的造價太高，建造時間太長，認為與過去九鐵所研究的相差甚遠。在擁有權模式發展下，政府會以「鐵路加物業」形式，讓港鐵獲地作物業發展，石認為做法是「古洞北、粉嶺北交哂比一間公司」，認為政府應「諗吓點私有化返港鐵，唔係可以比佢哋繼續咁去發大、發大、發大。」

他表示贊助政府成立鐵路部門，但認為增加兩個人不足以管市值數百億的港鐵公司，認為政府「或者比中國鐵路幫手睇睇，人哋起幾多睇路，（北環線）使唔使500幾億」。陳帆表示，不排除日後鐵路項目以其他方式發展，尤其「明日大嶼」的中部水域填海項目為大機遇。

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