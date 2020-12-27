北環線｜古洞站設計構想圖曝光　黃偉綸︰鐵路沿線有90公頃地建屋

古洞北新發展區預計未來容納約12萬人口，而錦田南公營房屋發展計劃，亦預計有4萬人遷入，交通需求大增。運房局早前宣布開展北環線項目，接駁東鐵線及西鐵線，項目預計分兩期建造，首期於東鐵落馬洲支線加設古洞站，第二期則為錦上路站至古洞站，中間增設3個中途站。 發展局長黃偉綸在網誌與運事及房屋局局長陳帆，一同介紹北環線，亦首次公開古洞站構想圖。黃偉綸說，政府於北環線附近物色到約90公頃的房屋用地，期望可帶來超過7萬個房屋單位，約為香港20個月的需求，其中3萬多伙來自新田/落馬洲樞紐，1萬多伙來自牛潭尾站附近棕地，其餘則位於凹頭站附近一帶棕地。

發展局局長黃偉綸（左）和運輸及房屋局局長陳帆（右）一起介紹北環線項目詳情。(黃偉綸網誌相片)

黃偉綸說，今屆政府提倡「基建先行」規劃方式，北環線可釋放沿線未充分利用發展潛力的土地。當局於沿線的新田、牛潭尾、凹頭附近，物色到約90公頃房屋用地，黃說，「在沒有北環線的情景下是無法實現的。」早前政府消息指，新田、牛潭尾及凹頭可分別提供45、13及32公頃建屋用地。

陳帆指，古洞站落成後，由古洞前往上水的車程，可由15分鐘縮短至3分鐘，而往返元朗、錦上路及古洞之間，只需12分鐘，較現時的路面車程約60至80分鐘大幅縮短。

北環線預計全長10.7公里，會分兩階段興建，第一期於東鐵落馬洲支線建古洞站，料於2023年動工，2027年完成；第二期則興建北環線接駁西鐵錦上路站至古洞站，預計2025年動工，2034年完成。陳帆表示，會敦促港鐵公司加快步伐，務求縮短施工時間。

運房局早前預料，全條北環線建造成本預計共620億元，以「擁有權模式」為融資基礎，再與港鐵商討財務安排。