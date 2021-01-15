多劏房業主為賺盡　違法沒設隔氣彎管　政府一直沒規管喉管工領牌

新冠肺炎持續，近日位於油尖旺一帶的舊式唐樓爆疫。這類舊樓劏房林立，水渠陳舊，亦缺乏維修保養，渠管的安全性再次引起關注，其中今次爆疫的新填地街20至26號雙號門牌唐樓，經檢查後，更被發現有單位未設置隔氣彎管。 測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，部份劏房很難安裝U型隔氣管，而且反虹吸管佔地方，故不少劏房業主都「明知故犯」，為了分間更多單位或「貪方便」，而無視法例要求，變相病毒很易傳播。香港廁所協會副主席熊志權亦指，現時做渠或去水的工人，並無須領牌，料有人「不熟例」，對渠管安全造成隱憂。

新填地街20至26號雙號門牌唐樓爆疫，屋宇署指部份單位的座廁，其隔氣彎管並無接駁反虹吸管。（資料圖片/黃舒慧攝）

政府早前發稿，稱在爆疫的新填地街26號中，發現樓宇排水系統曾被改動，大廈廢水管直接駁到糞渠水管，並無按《建築物條例》設置隔氣彎管，部分單位座廁的隔氣彎管亦無接駁反虹吸管，故要求糾正。

法例規管必須坐廁必須接駁反虹吸管



翻查資料，《建築物條例》規定，坐廁、浴缸或企缸等，必須要有有效的水封（water seal），例如隔氣彎管及反虹吸設施，才能防止排水管內的臭氣及病毒入屋。



測量師學會建築政策小組主席何鉅業解釋，坐廁內置隔氣設計，法例規定，必須接駁到反虹吸管。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業指，部份劏房很難安裝U型隔氣管。（資料圖片/黃舒慧攝）

劏房難安裝U型隔氣管 反虹吸管佔地方

何鉅業指，部份劏房很難安裝U型隔氣管。他解釋，若廁所不貼近外牆，當分間劏房時，要先在地台鋪設一條粗的污水管，然後接駁到各個劏房的坐廁。

他指，U型隔氣管高度至少約有200毫米，除非地台很高，否則很難做到，變相大家共用同一污水管而沒有任何保障，當其中一戶染疫，其他人也影響中招，「我敢講，絕大部依類係室內、而唔鄰近外牆嘅劏房廁所，地台都好難安裝U型隔氣管。」



除了U型隔氣管外，何鉅業亦指，反虹吸管佔地方，故不少劏房業主都不做，「多一條反虹吸管要接駁，就要接駁好多個單位，佢哋好多時都唔做，好阻地方，根本佢哋地方都唔夠。」

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

何鉅業指，不少劏房業主「明知故犯」或想「貪方便」，甚至想分間更多劏房，故漠視《建築物條例》要求。（資料圖片/盧翊銘攝）

劏房業主求方便「明知故犯」



何鉅業指，就排水管問題，《建築物條例》已很清晰，並有明確的設計及安裝標準，不過，他稱全港有近200萬住宅單位，認為屋宇署很難全數監管，執法上有一定難度。



他又指，不少劏房業主「明知故犯」或想「貪方便」，甚至想分間更多劏房，故漠視相關要求。

香港廁所協會副主席熊志權表示，現時做渠或去水的工人，並無須領牌，認為監管制度上出現問題。（資料圖片/盧翊銘攝）

工人無須領牌

香港廁所協會副主席熊志權則指，料有工人「不熟例」，或有人「偷工減料」，只求污水能排走，但未有處理U型隔氣管及反虹吸等問題。他又指，劏房空間不足，可能不夠空間接駁有關設施。

熊又指，現時做渠或去水的工人，並無須領牌，故認為監管制度上出現問題，「任何人都做得，所以宜家亂晒龍。」他說，他們曾與政府反映，要求檢視發牌制度，但形容政府「反應麻麻」。他表示，2003年沙士後，政府至今仍未有改善過相關問題。