新冠肺炎｜新填地街多宗確診　何鉅業：劏房數目多有單位渠管亂駁

香港第四波疫情持續，其中在新填地街20至26號門牌唐樓，至今累計約30宗確診個案，衛生署昨日凌晨安排居民撤離。民建聯九龍西立法會議員鄭泳舜今 （15日）在港台節目《千禧年代》中表示，據他了解仍有不少人未撤離，現有警員在大廈出入口駐守，若有居民回大廈就通知他們要撤離。他又指，政府昨晨撤離的行動已延遲一天，認為往後工作不應再落後。 香港測量師學會前會長何鉅業在同一節目表示，新填地街20至26號門牌唐樓的劏房數目多，出現渠管亂駁的情況。他形容劏房地台設置不達標是死症，無法透過簡單改裝解決問題，他擔心單位因地台設置不當，令每次沖水會有臭味和倒灌的情況。

鄭泳舜稱，據他了解仍有不少人未撤離，現有警員在大廈出入口駐守，若有居民回大廈就通知他們要撤離。（資料圖片）

鄭泳舜指，附近居民感擔心，大廈樓下的街市和排檔都已加緊清潔。他提到新填地街以舊樓居多，很多屬劏房，不少喉管亂駁，認為政府應加強檢查確診大廈附近樓宇的喉管。鄭泳舜建議，針對舊區修訂強制檢測門檻，改為一個街區計算，另外當區有不少尼泊爾居民，他稱政府應加強與少數族裔的溝通，向他們宣傳防疫資訊。

何鉅業稱，劏房通常出現的問題是額外增加廁所數目，但只有一條排污管，他估計部分單位的的廢水管或在室內直接接駁糞渠，加上沒有加裝U型隔氣管，容易出現臭味。他又指，若非每層的坐廁糞渠都設有反虹吸管，病毒就可透過地台去水位入屋。

何鉅業指，懷疑有葵涌石蔭邨仁石樓住戶裝修時改動喉管，有機會出現垂直傳播的情況。 （資料圖片）

何鉅業：疑有人裝修時改動喉管 有機會出現垂直傳播

另外，葵涌石蔭邨仁石樓有3個09室單位有人染疫，共有5人確診及1人初步確診。何鉅業指，懷疑有人裝修時改動喉管，有機會出現垂直傳播的情況。他指由相片看到，部分樓層排污渠生草，認為局方應先檢查單位外牆喉管接駁長出草的位置有否出現滲漏，若有需即時更換滲漏位置，沒滲漏亦應將雜草清除，以免影響渠管結構。

商場管理學會榮譽顧問許智文：提高關商場不可行

食物及衛生局長陳肇始日前表示，由於商界有保留，政府暫時無計劃研究商場提早關門的建議。商場管理學會榮譽顧問、理工大學建築及房地產學系教授許智文在節目中表示，現時未有明顯數據顯示商場有大傳播風險，除非疫情變化快速，否則提早關閉商場不太可行。許智文又指，若縮短營業時間，有可能影響居民購買日用品的需要，同時出現人流聚集的情況。他強調，政府禁晚市堂食後，商場零售店舖大意下降八成，若再提早關商埸，會造成更大的影響。