新冠肺炎｜渡船街、甘肅街、廣東道一帶20處地方　明起須強制檢測

油麻地及佐敦一帶多幢大廈有居民確診。食衞局局長陳肇始今日（15日）見記者，指政府會將附近一帶納入強制檢測範圍，只要大廈有1宗確診，居民都需強制檢測。 涉及的範圍包括渡船街、佐敦道、彌敦道、甘肅街及廣東道一帶的20個地方，估計有數千名居民。過去14日曾身處在這些地方的人，須於明日起至1月18日進行強制檢測。當局會在附近設置流動檢測站，希望達致「小區清零」的目標。

過去14天身處該地 須明日至18日檢測

陳肇始表示，由於確診大廈附近地方擠迫，加上環境衛生不理想，社區感染風險較高，因此進行針對性檢測。政府已界定東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道一帶，進行小區強制檢測，涉及約20處地方。在指定區域內的大廈，如果過去14天有1宗或以上確診個案，都會被納入強制檢測公告。過去14天曾身處在這些地方的人，須於明日起至1月18日進行強制檢測。

陳肇始指，民政事務總署、油尖旺民政事務處將會全力支援，包括派員到須強制檢測的大廈，協助居民前往區內流動採樣站、採樣車，或梁顯利油麻地社區檢測中心。

將派懂得少數族裔語言人士落區宣傳

因應當區有不少南亞洲人士，陳肇始指，政府將派懂得尼泊爾語、烏都語，以及其他語言的人到區內宣傳，加強少數民族人士健康教育。陳肇始補充，政府會到區內處理不同問題，例如查詢住客名單、派發宣傳單張，同時安排大廈清潔消毒，以及登記居民資料，方便日後跟進。民政事務總署亦會負責處理後續工作，如統計參與檢測人數。

有記者問到，涉及居民數量多，現時人手配套可配合嗎，陳肇始回應指檢測將於明日開始，民政處安排有序，呼籲市民毋須擔心。陳肇始續指，社區感染風險較高，鼓勵其他沒有納入強制檢測的大廈居民，可自行前往社區檢測中心進行檢測。