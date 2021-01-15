廟街疫區｜有舊樓糞渠亂駁開放式水斗　倡修例規管用密封式設計

新冠肺炎疫情持續，油尖旺區不斷爆疫，陸續揭發出舊樓的喉管的問題，而爆疫的新填地街20至26號雙號門牌唐樓，亦使用開放式水斗接收大廈廢水。 香港廁所協會副主席熊志權指，開放式的水斗是很常見的舊式設計，但不少大廈已改用密封式設計。他又指，由於水斗是開放式，當水排進水斗時便會水花四濺，若大廈爆發疫情，使用開放式的水斗，或令病毒經空氣從住戶窗口散播。 測量師學會建築政策小組主席何鉅業甚至指，曾見過有單位將廁所的污水管接駁到水斗，相信有關單位是劏房。他認為長遠而言，值得立法規管使用密封式設計。

不少舊樓使用開放式「水斗」，收集大廈的污水至去水管。（資料圖片/梁鵬威攝）

法例容許使用開放式水斗

翻查資料，現時在《建築物條例》下，容許以漏斗型的排水裝置排去廢水。香港廁所協會副主席熊志權表示，在40至50年前的大廈，不少唐樓都使用開放式水斗設計，是很常見的舊式設計，加裝的排水管可以排放在水斗內，「好似個水桶咁，有咩就排落去，唔需要再改裝喉管。」

不過，熊形容，由於水斗是開放式，當水排進水斗時便會水花四濺。若有膠袋或衣物扔進時，或會令水斗塞住，使內面的水滿瀉。他指，若大廈爆發疫情，使用開放式的水斗，或令病毒經空氣從住戶窗口散播。

熊指，現時使用開放式水斗的設計已「買少見少」，不少大廈已改用密封式設計，但深水埗、佐敦一帶的唐樓仍存在。他建議，使用密封式設計會更安全，可防止水花亂飛，認為政府是時候要檢討。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

圖中是爆疫的新填地街20至26號雙號門牌唐樓，外牆的喉管亦使用開放式水斗。（資料圖片/黃舒慧攝）

測量師：見過廁所污水管接駁到水斗

測量師學會建築政策小組主席何鉅業亦指，這類開放式的水斗可讓廚房等的廢水排走，「因不涉及太污染性的水，所以可以用水斗。」但他強調，水斗不能應用在廁所的污水，廁所的污水必須使用密封式的污水管，不過，何指，曾見過有單位將廁所的污水管接駁到水斗，相信有關單位是劏房。

他指，使用水斗或有水花濺出，現時香港樓宇密集且單位甚多，過去亦見過水斗「生草」，故長遠而言，認為值得立法規管使用密封式設計。