新冠肺炎│新填地街街市場面冷清　檔主建議全區檢疫

本港新冠肺炎疫情仍然持續，近日油尖旺區多幢唐樓中招，頓變「疫區」。政府今日（15日）宣布，在佐敦道、彌敦道、甘肅街及渡船街指定範圍內，樓宇一旦出現一宗或以上確診個案，涉事樓宇全部居民都需強制檢測。今日所見，原本熙來攘往的新填地街變得冷清，部分攤檔寧停業避疫，有商販建議全區檢疫保心安。

油麻地新填地街20至26號雙號門牌單位出現多宗確診個案，昨日凌晨政府安排約70名居民離開大廈到酒店隔離。記者今日到該些唐樓樓下的新填地街街市視察，只見該處人流比往日稀少，部分攤檔和商舖沒有開業。而街道衞生有明顯改善，少有積水和垃圾出現。上址擺攤售賣水果30多年的郭太指，近日頻頻有清潔工到場清掃街道，認為政府反應「都幾好」。她承認雖擔心因開檔做生意而染疫，但「要搵食都冇辦法」。

政府防疫講座附有少數族裔語言冊子

經營首飾檔的羅先生則指，雖然政府加強清掃街道，但他認為政府全幢撤離確診大廈後後，至今未為單一大廈作大清洗是不合理，亦指政府派員到區內舉行健康講座教授防疫知識，作用不大，重點應是大廈全部住客是否悉數隔離，「教洗手冇乜用，電視都有教啦.......成棟大廈點止70幾人，可能有人去咗周圍啲鄉里度住，除咗油麻地，元朗都有好多尼泊爾人，可能都應該要注意下。」他又表示，近日生意大受影響，認為政府可考慮進行全區檢疫，「掉返轉，你明知呢度有事都唔會停喺度買嘢啦。既然都發生咗，不如大家都檢疫，唔使心慌慌。」

油尖旺民政事務處和衛生署今日派員到油尖旺多元文化活動中心，為區內街坊進行健康講座，有約20名居民到場參加，當中有部分為少數族裔人士。講座主要以廣東話教授正確戴口罩和洗手方法等等，會堂的大螢幕上亦只顯示中英文的指引。場內每張櫈放有印度語、烏都語等翻譯的防疫小冊子，惟只有簡短篇幅，亦未有輔助圖片。翻查資料，在18 個區議會分區中，居於油尖旺區的少數族裔人士佔全港所有少數族裔人士的比例最多，有約9.1%。