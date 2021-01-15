涉賄賂皇冠假日酒店工程總監　承辦商認罪　涉非法回佣逾13.5萬元

順盈工程維修有限公司東主黃文健涉嫌於2018年貪污賄賂當時的香港銅鑼灣皇冠假日酒店工程總監范家智，以取得總值130多萬元的酒店冷氣工程及維修保養定期合約，涉及非法回佣共約13.5萬元，早前被廉政公署起訴。被告今日（15日）在東區裁判法院承認控罪。

順盈工程維修有限公司東主黃文健涉嫌於2018年貪污賄賂當時的香港銅鑼灣皇冠假日酒店工程總監范家智。（網頁圖片）

黃文健今日承認三項罪名，即兩項串謀使代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條及《刑事罪行條例》第159A條；及一項向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9（2）（b）。裁判官劉綺雲將案件押後至1月29日求情及判刑，以待被告的背景報告。被告暫時還押懲教署看管。

順盈工程維修有限公司東主黃文健，而范家智當時為香港銅鑼灣皇冠假日酒店工程總監。於2018年，皇冠假日酒店的鮮風櫃和冷╱暖風櫃陸續損壞後，范家智被指派安排緊急維修工程。7份總值47.35萬元的鮮風櫃和冷╱暖風櫃維修及更換工程訂單，於2018年6月至2019年1月期間判授予順盈。此外，皇冠假日酒店的冷氣維修保養定期合約於2018年9月到期須續約。順盈在其後的招標中提供最低標價，獲范家智建議以84.3萬元獲判該定期合約。

順盈工程維修有限公司東主黃文健涉非法回佣逾13.5萬元，早前被廉政公署起訴。（資料圖片）

案情透露，順盈須向皇冠假日酒店提交經范家智批簽的發票連同工作報告以申請貨款。在皇冠假日酒店不知道的情況下，范家智和黃文健達成協議，平均攤分上述7份鮮風櫃和冷╱暖風櫃維修及更換工程訂單所得的利潤，二人又同意讓范家智就該冷氣維修保養定期合約收取每月1萬至1.5萬元。

范家智因此就上述其中5份鮮風櫃和冷╱暖風櫃維修及更換工程訂單，收取了黃文健提供的共逾8萬元。就冷氣維修保養定期合約，范家智又獲支付每月款項共5.5萬元。范家智亦因涉及有關勾當而被廉署起訴。他早前承認三項罪名，即上述兩項串謀使代理人接受利益，及一項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條。其判刑同樣押後至1月二29日。