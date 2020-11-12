檢定中心設反賄賂管理系統　培訓員工防貪　阻劣質口罩流入市面

新冠肺炎疫情肆虐，口罩成為抗疫必須品，本地CMA檢定中心於2018年取得「ISO 37001反賄賂管理系統」，是香港首間獲反賄賂管理系統認證的第三方實驗室，中心今年初增設口罩檢測服務，至今接獲約200個委託，為市民健康把關。 檢測行業涉及檢測、採購、取板等工序，當中具有貪污風險，CMA主席受訪時透露，曾有員工到境外陶瓷工廠檢測時，因首檢不合規格，當地人員向員工封利市，給予「甜頭」圖過關，由於中心多年來與廉政公署合作，員工上下都接受過防貪培訓，防止造假測試發生。

CMA檢定中心主席盧金榮（右）及廉署社關處香港商業道德發展中心總幹事林淑儀（左）。（張浩維攝）

CMA檢定中心因應疫情關係，今年加入口罩品質檢測服務，每個口罩樣本都要經過3至4周檢測，包括呼吸壓力差、抗摸擬血液穿透效能、微生物指標、燃燒、BFE及PFE（對細菌及微粒過濾效率）等。

中心主席盧金榮表示，品質檢測關乎安市民安全，獲得「ISO 37001」認證，有助建立企業誠信，「以前前線員工要同客戶講好多程序同流程，數據如何不被修改，依家show證書，就知檢測服務達國際水平，可靠性非常高。」

行業風險高 客戶派利市圖過關

檢測行業貪污風險高，盧金榮坦言過往曾有客戶為求過關，向前線員工給予「甜頭」，「員工曾經去過一間境外陶瓷工廠驗貨，第一次檢測產品質素不合規格，工廠就好緊張，如第二次檢驗都唔過就要退晒批貨，損失非常大，佢哋嘗試向員工封利市。」

由於中心有反賄賂管理，有既定匯報程序，上至董事局管理層，下至基層員工都有防賄培訓，員工會拍下利市照片及鈔票號碼，24小時內通知營運總監備案，再向對方告知事件。

廉署針對不同行業提供防貪指引

另外，中心實施團隊分工，由客戶經理負責見客，避免檢測人員與客戶接觸；檢測報告採用電子化報告避免修改數據。盧金榮說：「科技發展快，不少程序都有賄賂風險，ISO 37001可保障我哋偵測潛在風險，而且好多地方都著重防貪，有啲標書規定要有相關認證，相信會為我哋帶來更多生意。」

CMA檢定中心自1987年起，已定期接受廉署各類型的防貪服務，包括防貪培訓講座、由廉署協助制定和檢視員工守則，以及獲取廉署誠信資源。廉署社關處香港商業道德發展中心總幹事林淑儀表示，檢測行業涉及檢測、取板、向客戶採購、取訂單，甚至涉及客戶私隱等，廉署有向業內專業人士或從業員安排研討會，以了解有關風險及法例要求，廉署亦為各行各業提供防貪指南、指引及教材，讓商業機構做好誠信管理工作。

商業道德發展中心在25年來為超過10,000間香港私營企業，提供防貪培訓和支援，由初創企業、中小企至上市公司都有，公司業務遍及不同行業，而曾經接受中心培訓商界人士，超過100萬人，包括公司董事、管理層至前線員工等。