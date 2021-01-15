機場衝突案｜辯方指有被捕人在警車叫：阿sir唔好打啦　瀨咗尿啦

前年8月13日機場示威活動中，一名警員遭圍毆時一度拔槍，兩名男子涉非法集結罪被控案件，今（15日）在區域法院續審。辯方表示其中一名被告遭受警暴，並問作供警員在警車上有無聞到尿味，以及曾否聽到有人叫道：「阿sir唔好再打啦，瀨咗尿啦！」警員回答沒有，又稱如若看到有人施襲，一定會制止。

兩被告已認罪

兩名男被告：高穎康（25歲，廚師）及麥幸雄（24歲，清潔工）否認於2019年8月13日至14日，在香港國際機場1號客運大樓第8層離境大堂外的暢航路，參與非法集結。同案2名被告邱文勁及葉文亮，早前已承認同月13日，在同一層非禁區範圍的2號區內參與暴動。

當時警車上無開燈

警員尹寶琪作供，他當日拘捕被告高穎康。尹稱他當日以便衣執勤，晚上11時前往機場，下車後看到群眾由一玻璃門跑向另一玻璃門，當中包括高。他應控方要求，在錄影截圖標示高穎康時，誤將圖片中另一名黑衣男子指認為被告，經提醒後才正確指出高。尹指，高上警車之後再有其他人上車，但警車內無開燈，他不清楚有多少人。

2019年8月13日有示威者在機場聚集的情況。(詳看下圖)

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大狀問警有否有聞到尿味

另一被告麥幸雄的大狀關文渭盤問尹有否在警車上聞到尿味，尹稱沒有。關追問指開車前曾否聽到有警員說：「開車先，閂好門未？」並有男聲謂：「阿sir唔好再打啦，瀨咗尿啦。」尹回應不曾聽過這類對話。

尹稱若見施暴行為必會制止

控方覆問在警車上有否看到同袍對任何人施以暴力。尹指沒有，又稱如果看到，必定會制止及拘捕。

警員湯梓褀之後作供，他當日拘捕麥，湯指乘警車到場後，數十名示威者向警方扔雜物，並用機場手推車衝向警車。由於同袍的私家車車窗被打爆，他遂下車保護同袍，及驅散示威者。湯形容麥的衣著及行為不像旅客，且機場被癱瘓，故有理由相信麥干犯非法集結罪行，便將之押上警車。

湯續道，麥在警署稱：「中咗胡椒噴霧，想用清水清洗。」他帶麥入洗手間，麥脫下上衣，並用洗水盤下的水喉沖身，他則一直在旁為麥保管背囊。

麥背包內有3張海報

湯謂，其後在麥面前搜其背囊，發現3張示威標語，分別為一張手寫「我係四眼仔 唔好射我 我唔想變三眼仔」紙張、一張手寫「警察還眼」及畫上眼睛圖案的紙張，以及一張「香港警察企圖謀殺香港市民」的海報。他表示把證物交予刑偵警員17817期間，並無干擾證物。

審訊下周一續。

案件編號：DCCC814/2019、DCCC27、28/2020