付國豪機場遇襲　3男女暴動罪成囚51至66月　修例案以來最重

《環球時報》職員付國豪前年8月在機場反修例活動受襲，他被包圍兼不斷遭毆打、被綁在行李車上，涉用美國國旗毆打付、拖他到地上的3名男女，被裁定暴動、襲擊致造成身體傷害、非法禁錮罪罪成，其中兩人早前另承認阻差辦公等罪。案件今日（8日）在區域法院判刑，3名被告被判入獄4年3月至5年半不等，是反修例運動相關案件中，暫時最重的刑期。

官指案件令香港蒙羞

三名被告：賴雲龍（20歲，兼職侍應）、畢慧芬（23歲）、何家樂（29歲，兼職司機及建築工）。經審訊後，賴雲龍、畢慧芬及何家樂均被裁定暴動，及襲擊致造成身體傷害罪罪成；畢另被裁定非法禁錮罪成。此外，賴另承認普通襲擊及阻礙公職人員罪，而何則另就藏有攻擊性武器罪認罪。

賴雲龍今被判囚63個月，畢慧芬判囚51個月，及何家樂判囚66個月。

女被告畢慧芬，本身因另一宗暴動罪、被判囚46個月，因本案被加監三年。法官指，案發地點為機場，為香港通往世界的窗口，案件令香港人蒙羞。

《環球時報》職員付國豪早前為本案，來港作供。(資料圖片)

罪惡消滅仇敵只會產更多罪惡

法官在判刑指，處理本案不會理會本案背後的政治因素，強調無論個人理念有多崇高，一旦使用暴力，道理便會變成歪理。法官又指「已所不欲，勿施於人」，若以罪惡企圖消滅仇敵，只會產生更多罪惡。

令世界質疑設施是否被佔據

此外，法官又指機場是香港其中一項地標，暴動在此重要地點發生，既傷害事主的身體，也令港人心傷和蒙羞，更令世界質疑重點設施也受到佔據，發生暴動，香港是否仍然安全。法官又指，只是本案一小撮人的暴力行為，便影響大部份理性年青人的聲譽，實在不值得。而本案亦令很多港人建立和平示威之都的聲譽，被即時摧毀。

法官不同意本案對公眾造成的滋擾有限，指很多航空公司的櫃檯被人佔據，防滑告示牌被用作武器，令不少遊客和行人感滋擾和害怕。

2019年8月13日機場示威及付遇襲經過。(詳看下圖)

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對主濫用私刑並不文明

法官續指，即使示威者懷疑事主的身份，但他們對事主的禁錮、侮辱、謾罵、毆打等濫用私刑式的不文明行為，並無必要，令事主產生「50分鐘的驚慄」。示威者毆打被打倒在地的事主，又阻撓救護員拯救，被狂奔征服理智，行為瘋狂。法庭亦須就救護員進行人道救援也遭阻撓，予以嚴厲遺責。

認為本案屬嚴重的暴動事件

雖然法官同意，本案的暴動屬突發，但指不能忽視現場有大批示威者，他們的情緒因各被告及其他示威者的行為，被挑釁而更加激動。法官指，若有示威者按不住情緒，使用致命武器，情況極可能失控，一發不可收拾。法官認為，本案屬嚴重的暴動案件，屬中度罪責。

女被告就現有刑罰加監3年

法官又指，上訴庭提醒判刑時要考慮原則，亦要考慮特殊情況，不應是鐵板一塊。因應女被告的情況，量刑時會作出扣減。她在本案的總刑期為4年3個月，其中3年與正在服刑的刑期分期執行。

商業罪案調查科高級督察張文瀚稱歡迎法庭裁決。(朱棨新攝)

警方歡迎法庭裁決

商業罪案調查科高級督察張文瀚在判刑後指，歡迎法庭的判刑，認為刑期反映案件的嚴重性。被問及會否就早前脫罪的本案第四被告黃逸豪提出上訴，張文瀚指會與律政司會研究判辭，再作考慮。

官指3名被告均有參與破壞社會安寧

事發時受僱於在北京營運的《環球網》，任職編輯及記者的付國豪供稱，他前年8月13日晚上11時抵達香港機場，當日到場只為觀摩及學習，沒獲公司安排到場採訪。後來有蒙面人問他索記者證，因他未直接回答，招來包圍毆打，及後他被人綁在行李車上淋水及繼續毆打，直至救護員到場將他救出。

法官李慶年裁決時指，3被告在香港國際機場，在不同媒體的直播下隱藏身份，向付施以凌辱及襲擊，畢用索帶協助禁錮付，她與何更協助把付從行李車拉下，而賴及畢亦有份阻礙救護員，顯示3人均有參與破壞社會安寧。

案件編號：DCCC812/2019