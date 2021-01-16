新冠疫苗｜孔繁毅料科興短期可公布完整報告　專家一兩周完成審批

新冠肺炎疫情持續，港府向不同藥廠訂購疫苗，當中中國科興生物早前發表了在不同國家的有效率數據，但仍未公布完整報告，包括說明副作用等資料。 香港疫苗顧問專家委員會成員、香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今天（16日）在電台節目表示，推測科興可以在短期內公布完整的報告，而當報告面世後，顧問專家委員會可以在一、兩周內完成審批。他認為，雖然現時科興在巴西的測試只有50.38%有效率，但需視乎完整的報告才能判斷港府是否應該繼續購買，因為需同時平衡副作用等問題。 他又稱，即使一款疫苗的保護率不高，但若其副作用也低，也可以是一個選擇，活躍程度不高的長者可以考慮。

孔繁毅推測，科興可以在短期內公布完整的報告，而當報告面世後，顧問專家委員會可以在一、兩周內完成審批。 （資料圖片）

孔繁毅在港台節目《星期六問責》表示，科興現時僅公布了整體有效率為50.38%，專家必須等待其公布完整報告才可作判斷。他解釋，現時的資料未能反映不同年齡層、不同組別的人的有效率，亦只是巴西這個國家的數據，科興會把其在土耳其、印尼的測試數據整合，再於國際醫學期刊發表完整報告，屆時才可作準。

他推測，科興可以在短期內公布完整的報告，而當報告面世後，顧問專家委員會可以在一、兩周內完成審批。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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他又指出，專家會公布對疫苗的詳盡分析，市民就可因應自身情況去選擇不同疫苗，例如一個長期臥床、少外出的長者，他可以選擇保護率相對較低、副作用也較低的疫苗；但一個活躍程度高，常出國、旅行，身體狀況良好的長者，就可以考慮保護率高、副作用相對較高的疫苗。按現時已公布資料，在現時港府購買的三款疫苗中，BioNTech的保護率最高，而科興的副作用最低。