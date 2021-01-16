今15無源頭個案　三分一來自佐敦油麻地小區　初步增兩幢大廈強檢

本港新冠肺炎疫情持續，今日（16日）公布新增50宗確診，另外有約30宗初步確診。油麻地至近佐敦一帶出現大範圍爆發，政府劃小區強制檢測並收緊門檻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，在今日15宗無源頭個案當中，有5宗均來自佐敦油麻地小區。另外如有新增大廈就會再發出強制檢測，初步新增2棟大廈，分別是新填地街23號、廣東道602-615號廣基大廈，個案涉及地盤建築工人及中九龍幹線工程相關密切接觸者。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

油麻地疫情迅速擴散，政府收緊強制檢測門檻，有專家建議須「禁足令」配合，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府實施「禁足令」要考慮香港實際情況。

增兩疫廈須強制檢測

至於大廈強制檢測方面，張竹君表示，如有新增大廈就出發出強制檢測，初步新增2棟大廈，分別是新填地街23號、廣東道602-615號廣基大廈，前者個案為一名建築工人，但非早前爆疫地盤，廣基大廈個案則是中九龍幹線工程相關密切接觸者。

油麻地小區新個案涉售貨員、外傭

就有幾多宗新增確診個案是油麻地小區居民，張竹君表示，無相關確實數字，但透露今日15宗無源頭個案中有5宗涉及油麻地小區，料其他相關個案亦應不少，有關個案包括售貨員、無業人士、家庭主婦、外傭，主要是南亞裔、尼泊爾籍，當中亦有中國人。

被問到該區有不少「三無大廈」，即無業主立案法團、居民組織及物業管理公司，如何確保住戶完成強制檢測，及找住戶方面有無難度，張竹君表示，都有留意到該情況，民政事務署會檢視如何協助，可能會安排翻譯、或熟悉小數族裔文化的人士幫手，但承認要全部人找出來有難度。

▼碧街15至27A唐樓須強制檢測▼