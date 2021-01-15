新冠肺炎｜港考慮購美Novavax疫苗 首兩期臨床測試指抗原達6倍

本港新冠肺炎疫情反覆，政府有意再採購第四款疫苗，據悉正考慮美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）的疫苗。 屬於疫苗專家組的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，Novavax正進行第三期臨床測試，並已快完成。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明也相信，政府會傾向買Novavax，因為該疫苗是重組蛋白，與另外三隻的技術不同，符合採購疫苗政策的準則。 根據該疫苗的首兩期臨床測試報告，所有接種疫苗參與者在第35天，身體內抗原或中和抗體數值，對比新冠肺炎病人的康復期血清內的兩者平均值，都高出4至6倍，反應良好。

據了解，港府有意購買的第四款疫苗，有專家建議購入諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）的疫苗。圖為Novavax為新冠疫苗臨床測試的參與者接種疫苗。 （Novavax圖片）

據了解，港府有意購買第四款疫苗。知情人士向《香港01》透露，政府正考慮採購美國生物科技公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）的疫苗，該疫苗的技術屬於「重組蛋白」。外電報道，該公司於去年12月起在美國和墨西哥展開第三期臨床測試。

第一及第二期臨床測試 無發現嚴重不良事件

Novavax在去年12月10日發表，該款疫苗NVX-CoV2373的第一及第二期臨床測試報告。測試在去年5月26日開始，共招募得131名，18至59歲的健康成人參與。

當中83名參與者接種佐劑疫苗，25名接種無佐劑疫苗，以及23名參與者則接受安慰劑；全部參與者在第21日會接種第二劑的疫苗或安慰劑。而整個過程都沒有發現嚴重的不良事件，但參與者有出現包括頭痛，疲勞等不適，當中一名參與者出現持續發燒一日；另有一名參與者因不明原因出現輕度蜂窩組織炎，故未有接種第二次疫苗。

Novavax的首兩期臨床測試的抗原及中和抗體數相對比圖。

第21日接種第二劑疫苗 第35日產生中和抗體

Novavax相信該款疫苗是安全。報告指出，測試至第35天，接受了第二次佐劑疫苗的參與者引發的抗原（SARS-CoV-2 Anti-Spike IgG ），較新冠肺炎患者康復期血清中的7,420單位，至少增加了6倍，達53,391單位。至於中和抗體 （GMT）方面，分別接受了第二次佐劑疫苗的 5-μg及 25-μg參與者，中和抗體數值分別為3,906單位及 3,305單位，有症狀的門診新冠肺炎病人的837單位高4倍，接近住院病人的7,457單位。

對比新冠肺炎病人的康復期血清中，抗原或中和抗體平均值分別為8,344單位及983單位，所有接種疫苗參與者的抗原或中和抗體數值仍然高出4至6倍。

Novavax在本月8日宣布，與澳洲政府完成協議將提供5,100萬劑疫苗。（Novavax圖片）

澳洲將購入5,100萬劑疫苗

由於Novavax仍然在英國、美國、巴西等地進行第三期臨床測試，因此未有國家批准使用。不過，Novavax在本月8日宣布，與澳洲政府完成協議將提供5,100萬劑疫苗。



另外，美國政府早於7月向Novavax撥款16億美元，並簽訂協議，資助疫苗研發及生產，目標是在今年1月前生產一億劑疫苗。

政府專家顧問許樹昌認為，Novavax疫苗首兩期的臨床數據表現佳。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

許樹昌重申建議屬個人提議 不等於政府決定

屬於疫苗專家組的許樹昌表示，他個人建議第四款可購入Novavax疫苗，因為首兩期的臨床數據表現佳，而且第三期臨床測試亦將完成。他重申，專家只是向政府提供意見，是否採購最終決定權仍然在食物及衞生局，笑言「問我都多餘嘅」。

而疫苗接種計劃專責工作小組成員、醫院管理局前行政總裁梁栢賢稱，未能確定消息是否真確，但這款疫苗有效率不錯，惟公司規模較細，未知能否大量生產及供應香港。

HPV疫苗也是用重組蛋白疫苗技術

記者翻查資料，重組蛋白是常見的疫苗技術，例如HPV疫苗便是以重組蛋白技術生產。流行病防範創新聯盟 （CEPI）亦曾在《自然》期刊撰文，指重組蛋白的技術已經是相當成熟。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片／高仲明攝）

崔俊明：疫苗只需要儲存於2至8度

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦相信，政府會傾向採購Novavax，「因為政府話過每種技術生產嘅疫苗都會買，重組蛋白疫苗就未有」。他表示，根據Novavax的首兩期的臨床數據，顯示有效率高，而且疫苗只需要儲存於2至8度，料運送沒有太大困難。

不過，他也建議政府可以研究採購美國強生旗下楊森製藥（Janssen）的疫苗，雖然疫苗與阿斯利康及牛津大學研發的同樣採用腺病毒載體技術，「但係Janssen嘅打一針就得，阿斯利康就打兩針，打兩針好多市民會誤解打咗一枝得，唔去打第二枝」，認為能夠提高接種率。