新冠肺炎｜教育人員專業操守議會選舉押後　現屆成員任期延長一年

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，教育局今日（15日）宣布，原定於今年1月開始進行的第14屆教育人員專業操守議會選舉活動將會押後，所有現屆成員的任期將延長一年至2022年4月30日。教育局常任秘書長今日已與議會成員會面就此溝通，並會繼續與議會保持緊密聯繫。 教育局發言人指，由於學校停止面授課堂，職員此時須應對學校教育的新常態，同時亦須聚焦處理與疫情相關的學生支援和學校行政工作，因此有關選舉的提名、宣傳、投票等工作難以如期進行，選舉須押後。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼

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現屆原定今年4月底任期屆滿

操守議會成員的任期為兩年，現屆成員的任期原定於今年4月30日結束，換屆選舉活動，如候選人的提名、宣傳、舉行答問會等工作一般在1月內開始，至4月進行投票。然而因新型肺炎疫情，當局宣布選舉活動難以如期開展，有關選舉將會押後。

當局又指，教育局常任秘書長今日已與議會成員會面就此溝通；教育局又感謝第13屆操守議會主席和各位成員對議會工作的貢獻，並稱會繼續與議會合作，提升教師的專業操守。

教育局1月15日宣布，原定於今年1月開始進行的第14屆教育人員專業操守議會選舉活動將會押後，所有現屆成員的任期將延長一年至2022年4月30日。（資料圖川／羅君豪攝）

當局強調，現時疫情仍然嚴峻，社會各界必須繼續嚴格遵守各項防疫抗疫措施，包括避免群體聚集及保持安全的社交距離，以減低病毒在社區傳播的風險。而因疫情關係，學校停止面授課堂，大部份學生在家學習，學校職員正需要應對學校教育的新常態，籌劃、試行、檢視和優化嶄新的教學模式以支援學生的學習，因此有關選舉工作難以如期進行。

操守議會職權範圍共有三項，包括向政府建議有關提高教育專業人員操守的意見；擬訂一套應用準則，以界定教育工作者應有的操守，並通過諮詢，使這套準則得到各個教育界別廣泛接受；及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，向教育局常任秘書長提供意見。