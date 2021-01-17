羅致光指租金下調致安老院營運者增加投資　有助甲一級宿位達標

資助安老院舍服務輪候時間越來越久，社會上有許多關注聲音。勞工及福利局局長羅致光今日（17日）發表網誌指，已千方百計，制訂短、中、長期策略應對，又指從安老業界得知，由於近年租金下調，有部分安老院舍營運者因而增加投資，設立新的院舍或將院舍搬遷到更寬敞的地方，使達到甲一級質素的宿位有明顯增加，應該有助未來數年達標的機會。

羅致光指難以即時解決問題。(資料圖片/梁鵬威攝)

羅致光表示難以「即時」解決問題，指今天開展的項目最快都要下屆政府，甚至再下屆政府才會落成。他說，政府在2019-20年度已新購942個甲一級宿位，而2020-21年度（截至2020年12月底）亦已再新購628個宿位。從安老業界得知，由於近年租金下調，有部分營運者遂增加投資，設立新的院舍或將院舍搬遷到更寬敞的地方，致使達到甲一級質素的宿位有明顯增加，這應該有助未來數年達標的機會。

羅致光表示在中期策略方面，政府會透過「私人土地作福利用途特別計劃」和在賣地條款加入興建資助安老院舍，另外《施政報告》中亦表示會研究在未來公營房屋項目中，額外增加地積比率以供應約5%的總樓面面積作為社福用途。而在長期策略上，政府會適時更新規劃標準，應對未來需求。