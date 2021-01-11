2元乘車優惠︱被質疑推行過慢　羅致光：換卡非「嘟」一聲就解決

勞工及福利局局長羅致光今日（1月11日）出席立法會福利事務委員會會議期間，公布最快2022年第一季將2元公共交通乘車優惠擴展至60至64歲人士，但被多名建制派議員質疑推行過慢。民建聯主席李慧琼、該黨立法會議員鄭泳舜今日於社交網站直播訪問羅致光，追問更多細節。 羅致光表示，局方已盡可能加快推行措施，但始終需要平衡公共財政的承擔能力以及防止濫用的情況，一旦60至64歲人士開放使用不記名八達通享有優惠，日後要加強監察就十分困難。

羅致光（中）接受李慧琼、鄭泳舜訪問。（李慧琼fb直播截圖）

李慧琼：政府未完成檢討就公布 加大市民期望

羅致光提到，政府早在2019年已就2元乘車優惠進行檢討工作，要到2022年第一季才能推行，主要涉及一些重要工序，如硬件及軟件更改，確定新的器材符合系統標準要求，有部分工作並不能同步。羅致光續指，當這些技術細節完成後，才可向這批新增的60萬受惠人士發出新八達通。當中改善系統需時數個月，讓60萬長者申請新卡又需要5至7個月，又指政府目標是到2024年，逐步淘汰現時的不記名長者八達通，改為個人八達通，以加強監察。羅致光形容：「呢啲工作唔係『嘟』一聲就搞得掂。」

羅致光指，現時有約132萬65歲以上人士，但不記名長者八達通卡有400多萬張，雖然不能說多出來的卡都是濫用，但始終政府要監管、確保公帑用得其所，故需要先推行個人八達通，又指一旦60至64歲人士開放使用不記名八達通享有優惠，日後要「返轉頭」加強監察就十分困難。他指出，以其他與香港有可比性的國家或地區相比，這類長者乘車優惠的濫用比率約是「百分之二點幾」。放諸香港政府，如果不及時堵塞漏洞，未來每年因濫用而白花的公帑會超過一億元，所以政府要及早處理。

羅致光坦言，政府去年年底才完成檢討相關政策。去年初特首公布放寬優惠時，是一個「很短期內的決策」，到真要實行時，就需考慮更多問題。

李慧琼表示，現時落區幾乎每日都有居民問到60歲乘車優惠何時推行。她質疑，去年底才完成政策檢討，實行又要等候一段時間，可是特首早在去年1月已公布放寬政策，「市民唔係咁睇，佢當你已經差唔多做得先會講」。

政府公布最快明年第一季實施60至64歲2元乘車優惠，有建制派質疑過慢。（資料圖片）

憶5000元津貼之亂：未有細節就公布 後果十分嚴重

李慧琼和鄭泳舜亦問及多項民生政策，包括劃一長者生活津貼、臨時失業援助措施、優化在職家庭津貼等。其中提到臨時失業援助，政府去年至今一直未有應跨黨派要求，推出疫情下的失業援助金。羅致光解釋，政府對於坊間的意見一律會考慮，但未仔細構想如何實行、實行後帶來的額外影響前，不能隨便公布，否則後果嚴重。

他舉例指，政府12月初公布會為受新冠肺炎感染而收入減少的人士提供5000元津貼，這本身是應各大社會要求而提出的，但一公布出來，社會的反應卻是一面倒批評，甚至有人揚言「交換口水感染領取津貼」。若政府未想清楚細節，就貿然推出失業救濟，最後一定鋪天蓋地批評聲音，又會有人開始想方法鑽空子領取津貼。他苦笑說：「要明白到，我哋個社會就係咁。」羅致光又指，全世界沒有任何地方的失業援助制度，是完全不用供款或資產審查，政府必須考慮清楚長遠影響。

李慧琼表示，政府去年被問及失業援助金時，一律表示拒絕，局長今次「未有關門」，只是表示有實際問題尚未解決，樂見局長也有聽取各黨派意見。她指，資產審查問題可以商量，期望日後與政府仔細討論。