２元乘車優惠｜遊客將不受惠　羅致光︰對長車短搭是否濫用有保留

滿60歲的人士最快明年首季可享有2元乘車優惠，不過為防止濫用，合資格人士需要持有新設計的個人八達通卡。勞工及福利局局長羅致光今日（12日）公布兩元乘客優惠計劃的全面檢討最終報告，提到優惠將擴至指定的紅色非專線小巴及街渡，料明年第一季實施。不過相關營辦商需接受當局規管，例如設固定路線、票價，並提交審計報告。 羅致光又指，公眾普遍認同措施只惠及本港長者，因此遊客、訪客不會享有相關優惠，當局會杜絕非本地人使用優惠情況。他稱，審視過往情況，受惠者出行時間與上班繁忙時間不同，認為不需為優惠設使用時段限制。對於長者短車程照上長途車的「長車短搭」情況被質疑同屬濫用，他承認做法不適當，惟是否屬於濫用則「有保留」

羅致光表示，現時紅色小巴每日有28萬人次載客量，尤其受長者歡迎，顧問公司在檢討報告建議，將優惠擴展至紅色小巴。不過他亦指，紅色小巴現時自行訂票價，如要納入計劃，便需監察其票價，以免公帑被濫用。他表示，營辦商需向運輸署登記路線的起點、終點、票價及行車路線等資料，未來價錢需固定，車上亦要安裝八達通機。之後營運商只可收取已釐訂的價錢，而政府就會提供票價扣減兩元後的差額。他又指，所有參與計劃的營辦商需要提交營運及審計報告。

至於優惠亦會擴展至街渡方面，羅致光指，現時本港有72條街渡航線，其中16條有固定時間表，每年服務300萬人次。羅認為，對居於離島及偏遠地區的長者、殘疾人士是不可或缺，因此建議將計劃擴至街渡。他表示，街渡營辦商的申請條件與紅色小巴相同，需遵守同類規則。

羅致光又指，電車同樣受長者歡迎，在每年達6,000萬人次的載客量中，長者佔六分一，不過由於電車本身向提供長者優惠，票價低過現時2元優惠，故原本沒有加入計劃。他續指，由於現時優惠年齡門檻下調，假如電車公司有意參與計劃，會建議將現時2.6元的成人票價，降至為2元，政府再向電車公司提供6毫子的差額。但他強調，大原則是乘客不會支付較現時昂貴的票價，對於本身長者票低於2元要如何處理，需與電車公司商討。

至於村巴，由於票價由業主與營辦商決定，不屬公共交通工具，一般情況不可參加計劃。但他說，當局可視乎情況，如有居民巴士路線希望納入計劃，當局亦可考慮是否符合條件。

羅致光又指，公眾普遍認為優惠應只惠及本港長者，日後轉用個人八達通後，相信可杜絕非本地人士享用優惠，意味年長遊客不會再受惠。

受惠者出行高峰與上班繁忙時間不同 不同意限時段享優惠

對於過往有長者利用2元優惠，乘坐價格較昂貴的長途巴士線，目的地只是一、兩個站後的短途範圍。羅致光形容「長車短搭」做法不適當，但情況是否屬濫用則「有保留」。他表示，如巴士線可分段收費，長者又善用分段收費模式，津貼便不會浪費。不過他亦指，哪些路線適宜採用分段收費涉及不同考慮，需要再研究。

被問到計劃是否需設時段限制，以免過多長者外出造成交通擠塞，羅致光表示，受惠者出行時間與上班繁忙時間不同，相差1.5至2小時，在審視過受惠人士的出行時間後，認為不需為優惠設使用時段限制。他又指，計劃可減低受惠者的出行成本，可鼓勵市民就業工作，在60至64歲人士中，去年初仍有約47%在工作，一旦為優惠設使用時段限制，就不能鼓勵就業。