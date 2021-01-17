市建局助隔氣管「自動補水器」投產　最快年中為2000住戶安裝

定時注水至U形隔氣彎管成為阻止病毒入侵家居的防線之一，早前香港專業教育學院的師生團隊研發一款自動補水器，減低因住戶忘記注水入排水渠的隔氣彎管令渠管乾涸，增加病毒進入單位的風險，並在「煥然壹居」兩個空置單位實地測試。 市區重建局行政總監韋志成今日（17日）在網誌表示，因應近日舊式樓宇和涉及劏房的單位接連爆發疫情，市建局決定先行將自動補水器裝置的基本版投入生產，預計今年年中為市建局四幢安置大廈以及重建項目已收購物業內共約2,000住戶先行安裝。

韋志成在文中表示， 研發團隊在煥然壹居單位展開一個多月的實地測試後，將原來用作參賽的原型，優化及改良成可實際應用裝置。優化後的「自動補水器」使用一般乾電池，不需要額外接駁電源，住戶只需要將補水器放在排水渠口上啟動便能運作，即使是渠管設施較老舊的單位也可使用，毋須進行喉管改裝工程。

自動補水器「基本版」透過裝置內的計時功能，每隔一個固定時段，向彎管注入定量的清水，確保彎管有足夠水封來阻隔病毒。儲水箱亦加設水位感應器及顯示燈，當裝置的儲水量降至一定水位時，顯示燈便會亮起，提示用戶為儲水箱注水。



將透過招標委聘合適供應商

為了便利長者使用，「補水器」的注水口可加裝一條接駁喉管，伸延到地台上的渠閘，使「補水器」可放置在洗手台附近，長者用戶毋須彎腰為「補水器」的儲水箱加水。此外，儲水箱容量亦會增加，每次注滿水後，可足夠使用約五個星期。

IVE團隊把裝置的使用權和生產權給予市建局，將透過招標，委聘合適的產品供應商，負責製造該裝置所涉及的生產工序和品質控制。

UV-C紫外光殺菌裝置擬於中環街市試行

此外，市建局去年年中經公開招標後，委聘本地一間專上學院的科研團隊，進行淨化樓宇排放氣體的研究，建議採用UV-C紫外光消毒技術，設計一個可以安裝在大廈天台排水通風管出口位置的消毒燈，以破壞氣體中細菌和病毒的基因物質，使它們不能複製及繁殖，遏止疾病傳播。

團隊經過約3個月的技術及病毒測試後， UV-C紫外光殺菌裝置即將完成研發。由於新型冠狀病毒是一種全新病毒，研究團隊委託本地一間大學的生物學實驗室進行消毒測試，嘗試以UV-C紫外光照射一些與新冠病毒結構相似的病毒樣本，以了解及確定這項技術用於消滅新冠病毒的效能。第一階段測試結果顯示，UV-C紫外光可以有效破壞病毒樣本。

團隊正聯絡相關政府部門商討審批需要，待徵詢政府的意見和滿足現行建築法規的要求後，會在市建局的中環街市活化項目中實地測試，並收集有關排水通風管裝置發揮消毒效能的數據，再作調整，以期能在今年第三季活化後的中環街市正式營運時，正式投入運作。