指天椒售價急升　料新年菜價倍升　菜販解構疫情寒潮如何推高菜價

近日天氣轉冷，新界甚至有菜園出現植物結霜現象，內地部分地區亦開始下雪，令蔬菜供應下降，菜價近期呈上升趨勢。有菜販指出，不少人打邊爐必備食材指天椒，售價急升，「幾廿年都未試過咁貴」，預計新年期間菜價，一般會由現在的18元一斤，上漲至30元一斤；也有雞檔檔主表示，臨近新年，活雞來貨價已開始上漲，預料本月月底時，現售160元一隻的活雞，價格可上漲至200元一隻，加幅達25%。

天氣近日又轉冷，早晚尤甚，不少市民「打邊爐」，今日（17日）在九龍城街市，著名牛肉店保持10餘人排隊等購買。住附近的客人張先生表示，一般都要排隊半小時才能購得牛肉。

指天椒加價最多 新年菜價將升至30元一斤

蔬菜方面，記者發現在各種蔬菜中，指天椒等配料來貨價升幅最大，由每斤30餘元升至40餘元。檔主嬌姐說：「貴咗成個幾兩個月，幾廿年都未試過咁貴。」她解釋，價格升幅是因近期內地下雪，供應減少，加上因疫情關係，內地人無法外遊，令需求上升。嬌姐更預計，新年時菜價將進一步上漲，由現時的10餘元一斤升至30餘元一斤。

宜家天氣暖咗都無用，種菜要個幾兩個月，仲有十零廿日就過年，種都種唔切！ 菜檔檔主嬌姐

菜檔指貴菜嚇走顧客

另一間菜檔檔主湯太則表示，近期天氣轉冷，菜價上漲，亦令其生意額下降約三成，「啲菜凍到『生鏽』，供應商要揀啲冇咁差出嚟，變咗供應就少咗。」湯太指，現時批發市場所有蔬菜的批發價都比以往貴兩成，如豆胚（或寫作豆杯）現時平均價格約為60餘元一斤。她嘆道：「價錢貴，啲客唔接受，一個向後轉就走咗去！」

九龍城玲姐：已有客預訂活雞

臨近新年，也有市民已開始準備年夜飯。雞檔檔主玲姐表示，至今天為止已有5至6人提前預訂一個月後的雞隻「過年」。玲姐又指，距離農曆新年尚有1個月，現時雞隻來貨價已開始略微上升，而她預計，在本月月尾，活雞價格將大幅上漲，現售160元一隻的活雞，屆時可能會加價至200元一隻。