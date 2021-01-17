新渡輪擬改標誌並配以藍色船隻圖案　英文名改為Sun Ferry

社會新聞
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廣東省航運集團旗下的珠江船務，去年底從新創建集團，完成收購新世界第一渡輪服務有限公司（即新渡輪）的全部股權。珠江船務近日向商標註冊處申請新的新渡輪商標，色調由原本的橙、綠、紫為主，改為藍色；英文名亦由以往的「First Ferry」，改為新名「Sun Ferry」。

「新渡輪服務有限公司」名字於2020年12月21日生效

珠江船務於2020年12月宣布，已完成收購新渡輪的全部股權。之後新渡輪申請易名，由原本全稱「新世界第一渡輪服務有限公司」，正式改名為「新渡輪服務有限公司」，刪去原本「新世界」、「第一」等字眼，不過簡稱維持「新渡輪」。至於英文名，亦由「First Ferry」易名為「Sun Ferry」。根據公司註冊處的資料，新名字於2020年12月21日正式生效。另外，

珠江船務正向商標註冊處申請的新商標（商標註冊處圖片）

標誌色調改為藍色配船隻圖案

另外，根據知識產權署資料，珠江船務亦就新渡輪申請新標誌，雖然中文簡稱依舊不變為「新渡輪」，不過新標誌的英文名轉為「Sun Ferry」；標誌的色調亦改為藍色，配以船隻的圖案。資料顯示，署方已收到商標申請，不過仍未正式成功註冊。此外，網上有相片顯示，有新渡輪船隻的原有標誌已移除，記者正就更換船隻標誌的事宜向新渡輪查詢。

新渡輪在香港經營港內及離島共5條主要渡輪航線，包括北角往來紅磡、北角往來九龍城、中環往來長洲、中環往來梅窩，以及穿梭坪洲、梅窩、芝蔴灣及長洲的橫水渡。

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