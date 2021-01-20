太古延續贊助港樂4640萬　冀疫情受控　年底重現戶外音樂會

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-20 11:10

過去一年疫情反覆，重創各行各業，演藝界亦不例外，太古集團最近宣布由今年4月起，延續贊助三年，金額為港幣4,640萬元。香港管弦樂團行政及財務高級總監何黎敏怡則透露，去年近9成場次取消，「票房收入下降了很多」，連一年一度的戶外音樂會亦要移師網上，太古及港樂期望，如年底疫情受控，可重現戶外音樂會。

左起：香港管弦樂團行政總裁霍品達、香港管弦樂團行政及財務高級總監何黎敏怡及香港太古集團有限公司公共事務總經理張嘉欣。（大古提供圖片）

港樂去年近9成場次取消

太古集團自2006年起，成為港樂首席贊助，集團公共事務總經理張嘉欣指，雖集團生意在疫情下，尤其是旅遊、酒店等業務，無疑受到影響，但始終堅信文化、藝術是「不可或缺」，亦深明並非一時三刻可有成果，故仍堅持贊助，而今次支持金額與以往相若，「沒減少到港樂的支持」。

在疫情下，香港管弦樂團行政及財務高級總監何黎敏怡指，去年近9成場次取消，當中82場是售票埸次，「票房收入下降了很多」，樂團亦不時要按政策調節。港樂成立多年，有過不少膾炙人口的演出，其中一項廣為人知的大型項目表演，為每年一度的「港樂星夜交響曲」戶外音樂會，以往場地可容納逾1.5萬人參加。

不過，張嘉欣指，去年因疫情改成網上進行，樂團在有限場地中，配合激光效果增加氣氛，但她慨嘆難以取代現場感，「好似煙花、中環夜景」，期待今年疫情好轉，可於年底重新舉辦。何黎敏怡亦指，樂團一向很重視這個音樂會，形容為「年度盛事」，「以前可以在海濱做，但去年面對好多挑戰，希望可以盡量維持元素」。

港樂其中一項廣為人知的大型項目表演，為每年一度的戶外音樂會。（網站圖片）

未來網上、實體活動「雙軌」並行

展望未來，何黎敏怡透露，港樂亦打算舉辦更多教育及外展活動，包括社區共融音樂會，與社福機構合作，讓基層亦可欣賞大師級演奏。另外，港樂亦會推出「港玩 ‧ 港樂」，將音樂融入運動、說故事、食物中。不過，她坦言，目前樂團最大困難是uncertainty（不確定性），「埸地何時重開？觀眾能否出席？海外音樂家可否來？」

何黎敏怡又指，因疫情關係，港樂亦嘗試轉型網上發展。在過去一年，港樂製作了約50個不同類型的網上節目，未來期望可「雙軌」並行，網上、實體活動兼備。港樂原料會在大灣區及中國內地多個城市展開巡演，不過因為疫情，一切充滿未知之數，何指已與內地單位洽談，將會舉辦線上演出，至於實體可到多少城市演出，相信仍是言之尚早。