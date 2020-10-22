國泰裁員｜職工盟太古廣場請願　批太古集團背信棄義

國泰航空昨日（21日）正式公布重組方案，全球裁減8,500個職位，包括裁減5,300名駐香港員工，國泰港龍航空即日起停止營運。 有工會組織今日（22日）向國泰大股東太古集團所在的太古廣場遞交請願信，抗議國泰大規模裁員，譴責國泰背信棄義，質疑裁員是大清洗，新合約12個月試用期是想逼人噤聲，藉此裁走舊制、不聽話員工。

職工盟主席吳敏兒指出，國泰及港龍工會努力提出開源節流方案，惟管理層沒有接納，令5,300人成失業大軍。

吳敏兒又指，國泰植根香港，是港人培育出來「你愧對港人，你只係當我哋係condom。」她強烈譴責國泰背信棄義，促重返談判桌展開誠意真誠對話，政府作為股東亦要承擔責任，「唔可以一夜間無飯開。」她建議空運牌照局續牌時加入社會責任條件。吳又一度哽咽，指裁員涉及5,000幾個家庭，始作俑者是特首林鄭月娥。

國泰「倖存者」需簽定新合約，吳敏兒指新約大幅減薪，據她了解有機師月薪減至3萬元，跌幅達四成。吳續指，新合約涉及12個月試用期，國泰只須一個月通知即可解僱，做法等同噤聲，清洗不聽話員工，趕走舊制人員，質疑有政治意味，反問是否為「大灣區航空」在港發展清除障礙。

航空同業陣線理事Harry指出，擔任艙務長的工會主席亦被裁走，相信艙務長職級是重災，亦有剛誕嬰的媽媽被「炒魷」。Harry提醒，員工應留意合約內容細節，「唔簽有咩下場？有咩賠償？係令人無所適從。」呼籲員工切勿心急簽約。