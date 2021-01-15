衞生署向新填地街唐樓發隔離令　2009年豬流感封酒店後首次

「廟街疫區」持續爆疫，衞生署署長今日（15日）根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第25條賦予的權力，向九龍油麻地新填地街20、22、24及26號發出隔離令，以便進行接觸者追蹤工作。 隔離令要求除衞生主任外的任何人，不得在未獲衞生主任給予的書面准許下進入或離開受隔離的地方，或將任何物品帶進或帶離受隔離的地方。該隔離令有效至1月28日晚上11時59分。衞生署發言人強調，由於該處所情況特殊，當局「不得不採取這特別措施」。 翻查資料，當局對上一次對處所或大廈發出隔離令已是2009年5月1日，當時因應人類豬流感而向灣仔維景酒店發出隔離令，要求酒店的員工和住客不可離開。即今次是相隔逾11年後，首次再向處所發出隔離令。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

豬流感及沙士時曾發出隔離令

2009年本港發現首宗輸入豬流感（甲型流感H1N1）個案，時任衞生署署長林秉恩於5月1日向灣仔維景酒店發出隔離令，以防止人類豬流感擴散。原因是當時本港首宗人類豬流感確診個案的墨西哥藉男子抵港後入住該酒店，而隔離令要求酒店的員工和住客不可離開該酒店，部分人士則會遷入用作為隔離中心的麥理浩夫人度假村隔離7日。

2003年沙士時，由於淘大花園E座居民感染沙士的人數大幅上升，時任衞生署署長陳馮富珍曾於向淘大花園E座整座樓宇發出隔離令，為期10日。當局要求於3月31日隔離令發出前搬離的住戶， 從速與衞生署聯絡，讓署方了解其身體狀況及安排他們居所的消毒工作。根據規例列明住客若在4月10日下午5時前，仍未與衞生署聯絡或未完成有關安排，衞生署人員將會開啟其單位門戶，入內進行消毒工作。

衞生署：涉事大廈有多個「劏房」 難以追蹤住客名單

衞生署今日晚上宣布，向九龍油麻地新填地街20、22、24及26號發出隔離令，以防止新型肺炎在大廈及社區擴散。當局指，由於近日出現多宗與上述處所相關的新型肺炎個案，而該大廈內有多個「劏房」，亦沒有住客名單，令衞生署衞生防護中心的追蹤接觸者工作出現困難。故衞生署署長發出隔離令，以便識別可能遺漏的個別住戶，盡快安排他們入住檢疫中心。衞生署發言人強調由於該處所情況特殊，「署方不得不採取這特別措施」。

另外，衞生署又補充，在警方的協助下，衞生防護中心至今已安排約90名上述處所的居民遷移至檢疫中心進行檢疫。發言人亦提醒曾於2020年12月30日至2021年1月12日期間，曾於上述處所逗留超過2小時的人士，須按強制檢測公告，於今日或之前接受新型肺炎核酸檢測。